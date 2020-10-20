Уфолог обнаружил на Луне «древнее оружие» инопланетян

20.10.2020, 6:31, Разное

Виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что на Луне находится древнее оружие пришельцев. То, что уфолог называет оружием, напоминает копье, которым очень давно пришельцы вели войну друг с другом. Так же, по словам исследователя, на Луне некогда существовала жизнь и возводились города, которые во время конфликта были разрушены.

Данный вывод сделал исследователь, обнаружив на фотоснимке поверхности Луны нечто похожее на надпись на латинском языке VEL и стрелку указывающую вверх. Фотоснимок был ранее сделан аппаратом Национального космического агентства (NASA).

Развивая свою теорию, уфолог сделал предположение, что речь идет о мифологическом копье, которому до сих пор поклоняются как святыне в некоторых странах. Это копье якобы было преподнесено пришельцами в дар человеческой цивилизации, что бы ее защитить от вторжения инопланетных врагов.

Стрелку, которая указана справа от надписи, уфолог трактовал как указание места нахождения этого «чудо-оружия». Этим местом, по мнению Уоринга, является кратер Джексона. При этом уфолог счел весьма гениальным решение пришельцев спрятать оружие именно на Луне, так как до определенного момента неподготовленному человечеству не желательно обладать столь мощным оружием.

Некоторые пользователи Сети всерьез восприняли слова уфолога и считают, что во время будущей миссии человека на Луну, необходимо обязательно проверить указанный кратер.