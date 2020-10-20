Женщина встретила пришельца с Венеры и родила от него ребенка

20.10.2020, 6:51, Разное

Взобравшись на холм, неподалеку от Йоханнесбурга, женщина увидала там низко зависший серебряный диск, а потом у нее возникла телепатическая связь с одним из пришельцев. Он был очень похож на человека, у них началась любовь, что привело к рождению ребенка. История Элизабет Кларер одна из самых причудливых и необычных в уфологии. Настолько, что многие подозревали Элизабет в выдумке ради корысти или просто в излишне богатом воображении.

Сама женщина при этом уверяла, что все рассказанное ею истинная правда. Даже если там фигурирует влюбленность в пришельца, рождение от него ребенка и путешествие по красочными звездным мирам. Некоторые прямо обвиняли Элизабет в том, что она сумасшедшая, эксцентричная или страдает от каких-то психических проблем. При этом Элизабет Кларер была довольно умной, грамотной и образованной. Она родилась в 1910 году в Южной Африке, ее родители были благородного происхождения и девочка с юных лет увлекалась музыкой и науками.

Особенно Элизабет интересовалась метеорологией, а когда началась Вторая Мировой война, она работала в разведке ВВС ЮАР и расшифровывала секретные немецкие радиопередачи. После войны она так же ничем “эксцентричным или взбалмошным” не занималась. Но в 1950 году в ее руки случайно попала книга об НЛО и она тут же вспомнила то, что давным давно ушло куда-то в самые глубины ее памяти. Она вспомнила, что когда ей было 7 лет, она и ее сестра видели в небе летающий серебряный диск, который светился и парил очень низко прямо над их фермой.

И это было не одиночное событие, а лишь первое из целой серии, когда маленькая Элизабет наблюдала летающие диски. Эти воспоминания и прочитанная книга об НЛО превратили Элизабет в большого фаната уфологии, однако самые странные события в ее жизни начались в 1954 году. Элизабет узнала, что над одним холмом в сельской местности недалеко от Йоханнесбурга люди часто видели НЛО и она решила поехать туда и все исследовать. Когда Элизабет прибыла туда и поговорила с местными зулусами, они рассказали ей, что на холме живет “птица-молния” и что про нее рассказывается в их легендах на протяжении многих лет.

Когда Элизабет сама поднялась на этот холм, она тут же столкнулась с низко зависшим дискообразным объектом. Он издавал гудящий шум, а в иллюминаторах корабля Элизабет увидела человекоподобных существ. Она хотела подойти поближе, но ее резко оттолкнула волна горячего воздуха, однако при этом она тут же получила телепатическую связь с существом из НЛО, которое сказало, что его зовут Акон.

Элизабет некоторое время беседовала с ним и с каждом минутой понимала, что хочет побольше узнать об этих существах. Когда контакт закончился и НЛО улетел, Элизабет еще несколько раз на протяжении последующих двух лет приходила на холм в надежде снова поговорить с Аконом. В 1956 году ей дали второй шанс. Когда Элизабет снова пришла на холм, она увидела как летающий диск снижается, садится на вершину холма, а потом из него вышел Акон и пригласил Элизабет внутрь. Рядом с ним был его друг, которого Акон представил как ботаника и астрофизика, а потом они оба стали водить Элизабет по кораблю и рассказывать о нем.

Они рассказали, что их диск это корабль-разведчик и что на орбите планеты находится материнский корабль, который намного больше этого. Они полетели туда и Элизабет увидела громадный сигарообразный объект, длина которого была 8 миль, так ей сказали. Внутри этого корабля все напоминало огромный красивый город, там были дома, парки с деревьями, поляны с цветами и даже искусственные озера. И конечно же там было очень много гуманоидов. Элизабет описывала их как очень похожих на людей, но выше ростом, более красивых, более вежливых, нежных, совершенно не агрессивных и не жестоких.

Акон и другие рассказали Элизабет, что они на самом деле родом с Венеры и что жили на ней до того, как она превратилась в холодный кусок камня. Когда Венера умерла, они перелетели на планету под названием Метон и теперь живут там. Они описали, что когда Венера была нормальной планетой. там было много растений и она была очень похожа на Землю. Они рассказали, что Венера погибла из-за того, что ее орбита изменилась и она слишком близко подошла к Солнцу. И что когда они поняли, что случится непоправимое, они начали улетать с Венеры в поисках иных миров, а Землю и Луну использовали для временных остановок.

Элизабет узнала, что у венерианцев до сих пор есть свои базы на Земле, Луне, а еще на Марсе и они регулярно их посещают, потому что ощущают ответственность за судьбу землян и хотят сделать их более развитыми. После этой подробной экскурсии Элизабет возвратили снова на Землю, на тот же холм, но уже тогда она поняла, что Акон очень сильно привлекает ее как мужчина. У Акона тоже появились чувства к Элизабет. В последующие месяцы они встречались еще несколько раз и Акон подарил ей особое кольцо, с помощью которого Элизабет могла в любой момент телепатически общаться с ним.

Между ними были и интимные контакты, после чего Элизабет однажды поняла, что беременна. Это был 1958 год и когда Элизабет рассказала Акону о ребенке, тот предложил ей полететь на их планету Метон, чтобы Элизабет могла там родить. Так они и сделали. Планета Метон была очень развитой и была одной из семи планет, которые заселили венерианцы. Элизабет потом подробно описывала как выглядит цивилизация на этой планете и ее слова рисовали совершенное общество как в утопии. Там не было войн, преступности, нищеты, у всех были равные права и все имели одинаковый доступ к продуктам питания.

Там не было денежной системы, а все дома и предприятия работали от возобновляемой и неограниченной энергии. Люди носили роскошную одежду из шелка и жили в основном в обширных зонах-парках. В их городах не было высотных домов, не было фабрик и воздух был очень чистым. Дети обучались с помощью телепатии и у них поэтому не было ни учебников, ни школ. В интервью с уфологом Стюартом Бушем Элизабет рассказывала к примеру вот это:

“По размерам Метон похожа на Землю, но немного крупнее и она почти вся покрыта океанами. Частички суши там острова, а не материки. Климат очень хороший и они держат его под контролем. У них есть практически все, что можно хотеть, это и правда утопия. Они не только на тысячи лет технически более продвинуты, чем мы, но и духовно очень развиты. У них нет политиков, нет законов, нет денег. Медицина там это наука, которая даже не считается обязательной для здоровья, они и так все здоровы. Их образ мышления отличается от нашего. Они очень любящие, нежные и творческие люди.

Каждый выполняет ту работу, которую он больше всего любит. Там нет необходимости в законе, нет преступлений и нет полиции. Поведение каждого контролируется лишь кодексом этики. Они постоянно создают вокруг себя красоту, там с этим полная гармония. Их дома прекрасны и сделаны из прозрачных стен. У них нет книг, но они восполняют это частыми путешествиями по всей галактике, и всегда берут с собой своих детей, даже самых маленьких, чтобы те учились на своем опыте.

У них есть технологии, позволяющие заглянуть в прошлое в любой момент истории. Они например могут увидеть нашу планету во времена динозавров. Они рисуют красивые картины и пишут чудесную гармоническую музыку. У них нет проблем в изучении языков, потому что общение через телепатию не требует этого”. В общем Элизабет оказалась в чудесном месте и конечно же ей очень хотелось остаться там навсегда. Однако выяснилось, что это невозможно, ей объяснили, что вибрации Метона совсем иные, чем на Земле и если Элизабет пробудет тут слишком долго, ее сердце сильно ослабнет. Элизабет была вынуждена со слезами на глазах проститься с Аконом и оставив с ним своего сына Айлинга, вернуться на Землю.

В последующие годы Акон и Айлинг многократно навещали Элизабет на Земле, а потом Акон с сыном отправились в большое путешествие по галактике. В середине 1970-х годов Элизабет рассказала всю эту историю уфологам и стала очень популярной в их обществе. Ею интересовались журналисты, она посещала различные конференции об НЛО. К сожалению, в иных местах Элизабет в основном высмеивали за “фантазии” и “сочинительство”.

В 1980 году Элизабет Кларер выпустила книгу о себе “Beyond the Light Barrier”, однако после нее ее стали оскорблять еще больше и даже преследовать. Ей присылали угрозы. запугивали, поэтому вскоре Элизабет решила “уйти в подполье”. Она перестала общаться с уфологами и журналистами. В 1990-х она работала над своей второй книгой “Файл гравитации”, но не успела ее закончить, скончавшись в 1994 году. История Элизабет Кларер до сих пор вызывает у многих скептическую улыбку и читается как сказка, но сама Элизабет, по словам ее окружения, до самой старости была в своем уме, ничуть не походила на безумную фантазерку и всегда говорила, что ее слова это правда.