Мнение: Трофеи в Физули
18.10.2020, 23:10, Разное
Нарезка азербайджанских трофеев взятых в Физули.
Плюс еще.
Отход армянской пехоты после атаки азербайджанской бронетехники.
С учетом этого видео, а также вчерашнего продвижения вдоль границы с Ираном, линия фронта скоро приобретет примерно такой характер.
После поражения в приграничном сражении, на этой территории армянам проблематично держаться, а на контрнаступление судя по всему сил нет.
Репортаж из армянских окопов.
Еще один.
Ночное продвижение азербайджанской пехоты.
Неопознанный труп рядом с Гадрутом. Армяне пишут, что азербайджанец.
Убитые армяне на физулинском направлении.
Армянская батарея Д-30 уничтоженная в районе Гадрута.
В целом, даже по видео хорошо видно, что основные перемоги у азербайджанцев на юго-востоке. Армяне отходят и несут тяжелые потери. Где именно они смогут стабилизировать фронт, пока неясно.
Источник: Colonel Cassad
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