Мнение: Трофеи в Физули

18.10.2020, 23:10, Разное

Нарезка азербайджанских трофеев взятых в Физули.

Плюс еще.

Отход армянской пехоты после атаки азербайджанской бронетехники.

С учетом этого видео, а также вчерашнего продвижения вдоль границы с Ираном, линия фронта скоро приобретет примерно такой характер.

После поражения в приграничном сражении, на этой территории армянам проблематично держаться, а на контрнаступление судя по всему сил нет.

Репортаж из армянских окопов.

Еще один.

Ночное продвижение азербайджанской пехоты.

Неопознанный труп рядом с Гадрутом. Армяне пишут, что азербайджанец.

Убитые армяне на физулинском направлении.

Армянская батарея Д-30 уничтоженная в районе Гадрута.

В целом, даже по видео хорошо видно, что основные перемоги у азербайджанцев на юго-востоке. Армяне отходят и несут тяжелые потери. Где именно они смогут стабилизировать фронт, пока неясно.