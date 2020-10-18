 

Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 побит в Италии

18.10.2020, 23:00, Новости дня

Италия третий день подряд бьет рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это следует из данных министерства здравоохранения.

За 24 часа выявлено 11 705 позитивных тестов (15 октября было 10 010 новых случаев COVID-19, 16 октября – 10 925).

Всего с начала пандемии количество зараженных коронавирусом в Италии составило 414 241. Выздоровел 251 461 пациент (+2334), а умерло 36 543 (+69).

#Covid_19 – La situazione in Italia al 18 ottobre:https://t.co/8ciMmO9yfx pic.twitter.com/bU9658ki9S

— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) October 18, 2020

Как информирует агентство ANSA, наиболее тяжелая ситуация сложилась в области Ломбардия, где подтверждено более 3 тыс. случаев. Около 1 тыс. человек пришлось госпитализировать, 21 пациент умер. В регионе растет число больных в отделениях интенсивной терапии (сейчас их 110).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвержден у 39,83 млн человек, умерли 1,11 млн.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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