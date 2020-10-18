Выборы главы Северного Кипра. Сторонник объединения острова потерпел поражение

18.10.2020, 23:00, Новости дня

18 октября прошел второй тур выборов главы непризнанного Северного Кипра, победителем стал премьер-министр, глава Партии национального единства Эрсин Татар, сообщает Anadolu.

За Татара, по неофициальным данным избирательной комиссии, отдали голоса 51,74% избирателей, его соперника Мустафу Акынджи, который руководил Северным Кипром с 2015 года, поддержали 48,26%.

Явка составила 61,03%, что несколько выше, чем в первом туре.

Акынджи выступал за объединение турецкой и греческой части Кипра, но на переговорах, которые вел в 2015–2017 годах, не смог договориться с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом по трем вопросам – территориальному, возвращения беженцев и береговой линии.

Татар является сторонником принципа “Два государства для двух народов”, занимает протурецкую позицию, писала газета Hürriyet Daily News.

С 1974 года Кипр разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.