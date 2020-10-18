 

Если Азербайджан захватит территорию Нагорного Карабаха, война не закончится – президент Армении

18.10.2020, 23:00, Новости дня

Захват Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не приведет к прекращению войны. Такое мнение президент Армении Армен Саркисян выразил российскому изданию “Коммерсант” в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

“При поиске решения карабахской проблемы нет реальной альтернативы мирным переговорам. Если даже Азербайджану удастся, допустим, выиграть какую-то часть войны или захватить территории, все равно этим не закончится. Продолжится война умов, война историй, война человеческих эмоций. В Армении люди будут считать, что это еще один геноцид. Война не закончится. Так что есть только один путь, когда все стороны договариваются о том, как жить дальше”, – сказал он.

По словам президента Армении, минская группа уже “сделала очень много” для урегулирования проблем в регионе.

Утром 18 октября министерство обороны Армении сообщало, что армия Азербайджана предприняла наступление на Худаферинское водохранилище, чтобы занять выгодные позиции.

Азербайджан и Армения сегодня обвинили друг друга в срыве перемирия, которое стороны заключили вечером 17 октября. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армяне никогда не жили в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт, стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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