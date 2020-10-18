Мнение: Самые белые штаты, афромиллиардер-мошенник и пин-код без паспорта

18.10.2020, 22:35, Разное

1. Три самых белых штата в США — это Вермонт, Мэн и Нью-Гэмпшир. Три самых безопасных штата в США — это… тоже Вермонт, Мэн и Нью-Гэмпшир. Они находятся в самом северо-восточном углу страны, в регионе под названием Новая Англия, откуда когда-то начиналась англосаксонская колонизация Америки:

https://www.google.ru/search?q=whitest+states+in+usa

https://www.google.ru/search?q=safest+states+in+usa

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новая_Англия

Белые, как обычно, забрали лучшие места себе. Чернокожим созданы некомфортные условия для жизни в белых штатах, и потому они вынуждены жить таких опасных штатах с большим процентом чернокожего населения, как, например, Миссисипи и Луизиана.

На заставке к посту показана доля белых в возрасте менее 20 лет (без учёта латиноамериканцев) по графствам США в 2016 году. Как видно, почти в половине страны чёрная и цветная молодёжь уже составляет большинство.

2. Неприятная новость для чёрных марксистов, чья картина мира строится на том, что богатые белые люди обманывают и угнетают бедных чёрных людей.

Один из афроамериканских миллиардеров (их в стране всего пять) оказался налоговым махинатором, лишив бюджет немалой суммы денег, которая могла бы пойти на помощь угнетённым:

https://lenta.ru/news/2020/10/16/nalogiploti/

Cамый богатый чернокожий миллиардер США Роберт Смит признался, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов и подавал ложные декларации, пишет Bloomberg.

Федеральная прокуратура заявила, что Смит скрывал доходы, используя иностранные трасты и корпорации для обмана налоговой службы. 57-летний миллиардер избежал судебного преследования только благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана. Бизнесмена из Хьюстона обвинили в сокрытии дохода размером в два миллиарда долларов. Прокуратура страны назвала это крупнейшим налоговым разбирательством в США.

Смит согласился выплатить более 139 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам. Признание в махинациях разрушило репутацию миллиардера, которую он выстраивал годами, пишет издание. Смит жертвовал сотни миллионов долларов на различные благотворительные цели, например, он оплатил долги за обучение выпускников Morehouse College.

3. К вопросу о смене пин-кода после похищения смартфона. Напомню, на днях я написал о том, что «Мегафон» выдаёт данные о пин-коде сим-карты без предъявления паспорта и даже без показа лица:



https://olegmakarenko.ru/1976528.html



Я получил разъяснения от «Мегафона»: всё верно, таковы у них правила. Мошенник, украв мобильный телефон, может прийти в медицинской маске в любое отделение «Мегафона», назвать там фамилию абонента и номер его паспорта (сам паспорт показывать не нужно). После этого мошеннику скажут пак-код, при помощи которого он сбросит пин-код сим-карты и получит доступ ко всем банкам, привязанным к номеру.

Нужно ли объяснять, в каких местах мошенник может без труда подсмотреть и фамилию абонента, и номер его паспорта?