 

Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

18.10.2020, 22:08, Новости дня

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не собирается идти путем переговоров, сообщил президент Армении Армен Саркисян.

Говоря о возможности признания Нагорно-Карабахской республики, он напомнил, что жители Карабаха «на референдуме объявили о своем желании жить свободно» и «Верховный совет Республики Армения проголосовал за это», но «потом процесс был приостановлен», поскольку «в 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс». Армения сделала это, чтобы «не усложнять процесс», пишет «Коммерсант».

Как отметил Саркисян, «непризнание Арменией независимости» НКР «связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров». Если этого можно добиться, «то тогда можно подождать еще», но «если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», сообщил он.

В начале октября глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. При этом Пашинян говорил, что Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится.



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