СК заинтересовался комплексом бесконтактного определения эмоций человека

18.10.2020, 21:48, Новости дня

Следственный комитет РФ в ближайшее время может получить комплекс для бесконтактного определения эмоционального состояния человека, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, устройство, способное анализировать параметры голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания и движения тела, создается в Санкт-Петербурге. На основании такой информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы, передает «Российская газета».

Он добавил, что научно-технический совет СК ранее рекомендовал к приобретению новейшее российское устройство, которое может восстанавливать информацию на флэш-накопителях.

Также криминалисты заинтересовались ПО для стенографирования речи нескольких спикеров, предназначенным для составления протоколов допросов.

В начале марта Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал от правоохранителей создать систему борьбы с киберпреступлениями.