 

СК заинтересовался комплексом бесконтактного определения эмоций человека

18.10.2020, 21:48, Новости дня

Следственный комитет РФ в ближайшее время может получить комплекс для бесконтактного определения эмоционального состояния человека, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, устройство, способное анализировать параметры голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания и движения тела, создается в Санкт-Петербурге. На основании такой информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы, передает «Российская газета». 

Он добавил, что научно-технический совет СК ранее рекомендовал к приобретению новейшее российское устройство, которое может восстанавливать информацию на флэш-накопителях.

Также криминалисты заинтересовались ПО для стенографирования речи нескольких спикеров, предназначенным для составления протоколов допросов. 

В начале марта Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал от правоохранителей создать систему борьбы с киберпреступлениями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Латвия собралась лишать иностранцев ВНЖ за нарушение самоизоляции

14.08 / Варшава заявила о решении глав МИД ЕС ввести санкции против Минска

11.08 / Трамп обвинил администрацию Обамы в госизмене

30.06 / Мадуро выдворяет посла ЕС из Венесуэлы

03.07 / В мире: Гей-браки вторглись в православный мир

14.09 / Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

08.08 / “Батьківщина” на выборы мэра Киева выдвинула Кучеренко

14.10 / Путин призвал наращивать производство вакцин от COVID-19

14.10 / Президент Кыргызстана отказался утверждать новое правительство

24.07 / Трамп объявил себя помощником Вселенского патриархата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска