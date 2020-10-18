Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения

18.10.2020, 21:48, Новости дня

Власти Бахрейна и Израиля официально установили дипломатические отношения, сообщил министр иностранных дел королевства Абделя Латифа бен Рашеда аз-Заяни.

Соответствующее соглашение было подписано в Манаме во время визита израильской делегации, передает ТАСС.

В общей сложности было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях.

В сентябре Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипотношений.

В августе Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.