Мнение: Свобода для рефлексии

18.10.2020, 21:20, Разное

Вчера не очень получилось разобраться, как выигрывает имидж (и остальное) от рефлексии, которая вписана в границы.

Будем разбираться сегодня.

Но сначала самое сложное: “рефлексия вписанная в границы”.

Для большинства людей это звучит как отрицание и вытеснение всего, что в границы не вписывается.

“Я ничего лишнего не чувствую” – вот как люди пытаются вписывать рефлексию в границы.

И вместо рефлексии – диалоги с короной: лишнее оно или не лишнее.

Большинство думают, что свободная рефлексия – это хотеть всего, чего хочется, даже самого плохого и открыто это выражать, отринув все нормы морали.

Некоторых даже психологи этому учат: выражать все свои эмоции, не стесняясь и не обращая внимание на недовольство других. То есть вроде есть понимание, как опасна подавленная и искаженная рефлексия, а как ее вписать в границы понимания нет.

И это сейчас самое распространенное заблуждение, ставшее модным в середине двадцатого века: что мораль и социальные нормы мешают свободной рефлексии, а от этого болезни, депрессии, ночные кошмары и эректильные дисфункции.

И вот мы сейчас подошли к этой важной теме: как быть совершенно свободным, рефлексировать четко, ясно, не стесняться и не бояться своих желаний, но при этом не превращаться в асоциальное существо.

Асоциальные люди, кстати, имеют плохую рефлексию. Их воля то и дело входит в конфликт с социальными нормами, то и дело возникает угроза для них и поэтому рефлексия подавляется.

Хорошую рефлексию имеют только люди с хорошими границами.

Давайте посмотрим почему.

Возьмем самый привычный и частый пример из рубрики писем.

Женщина хочет серьезных отношений, а мужчина нет и склоняет ее к секс-онли.

Большинство авторов-женщин в таких случаях стараются как-нибудь исказить честную рефлексию.

Честная рефлексия: я хочу серьезных отношений с ним, я обижаюсь и огорчаюсь, что он не хочет.

Что делать женщине с этой честной рефлексией?

Ей приходит в голову только два варианта: высказать ему негодование прямо или как-нибудь самой “расхотеть”.

Как вы видите по письмам, многие авторы выбирать не любят и чередуют одно и другое.

Намекают или высказывают прямо, а одновременно делают все, чтобы перестать этого хотеть.

Они внушают себе, что 1) отношения – это слишком хлопотно, 2) мужчина недостоин, 3) любить без взаимности – это позорный и отвратительный слив.

Весь арсенал идет в ход, 1) и 2) – это зеленый виноград, а 3) это белое пальто.

Ей нравится мужчина, она с ним спит, ей пора замуж, часики тикают, поэтому приходится либо удушить свою рефлексию, решив, что она не любит или ей не пора, или “бежать роняя тапки” от того, кто обрек ее на позор и слив.

Либо создать для себя видимость, что самой не надо, либо оскорбиться и бежать.

Видимость создать удается плохо, корону бомбит, убежать далеко тоже не получается, и про это все подобные истории в письмах. Какая может быть спонтанность с такими внутренними конфликтами? Никакая. Какое обаяние? Никакое.

Вот два привычных состояния в результате борьбы с рефлексией, которая натолкнулась на чужую волю: отрицать желание или попытаться дистанцироваться от того, что желанно, но недоступно.

В границы рефлексия вписывается совсем не так.

Представьте, что вы видите за стеклом магазина красивый автомобиль или бриллиантовое колье.

Стоимость их такова, что вашей зарплаты не хватит, даже если вы будете несколько лет копить, сидя на воде и хлебе.

В каком случае вы испытаете сильное желание вместо обычного созерцания?

Только в случае, если упрямо и эгоцентрично проигнорируете простое “невозможно”. Невозможно = нет возможностей. Если возможности появятся, станет возможно, а пока нет.

Нет ни малейшего повода огорчаться, нет ни малейшего резона стремиться в эту сторону. Все это пустая трата энергии.

Вокруг множество других возможностей, доступных опций для достижения успеха, реального успеха, то есть возможного.

Это и есть – в границах, все, до чего реально дотянуться, реально получить. Вот какие цели надо ставить.

Люди с хорошим локусом и хорошей самооценкой слишком уважают себя и ценят, чтобы тратить себя на бесполезное и вредное, расходовать свою энергию и время впустую.

Попробуйте относиться к себе как родитель к чаду. Вы кормите себя, умываете по утрам, причесываете, вы стараетесь беречь себя от инфекций и переутомлений, вы наряжаете себя, вы побуждаете себя или даже заставляете заниматься физкультурой, учебой, вы делаете для себя уйму всего разного, для своей персоны, для своей фигуры, для своей личности, для своего тела. И вот это вот все слить на нереалистичные желания и огорчения из-за того, что нечто в этом мире вам недоступно?

На это способен только человек в короне, который считает и упрямо хочет считать, что потенциально ему доступно все, что его огорчение и боль как плач ребенка и в ответ откуда-то прибежит нянька, готовая выполнить его каприз. Главное быть действительно безутешным, главное показать, что вы готовы лопнуть от натуги и слез.

Человек с нормальным локусом – сам себе родитель, и он бережет свои силы, свое равновесие, свою целостность как зеницу ока. Он не будет тратить себя, с такой заботой и любовью построенного, на всякую ерунду, вроде недоступного автомобиля за стеклом витрины. Он будет желать только доступное.

Вот что такое хорошие границы. И когда рефлексия человека с хорошими границами опознает с помощью локуса контроля, что желание выходит из границ, это желание сходит на нет.

Сходит на нет без обесценивания! Это очень важно.

Вам не нужно убеждать себя, что автомобиль плохой или что любоваться на недоступный автомобиль – позорный слив. Ничего этого не нужно. И печали нет никакой. Смешно предполагать, что вам недоступно только это. Вам недоступно очень много всего и с этим надо жить. Причем жить хорошо и весело.

Проследите за собой, как именно вы боретесь с желанием недоступного. Если вы ведете внутренний диалог, вы разговариваете со своей короной. Вам нужно себя убеждать и даже вести дискуссию, словно это не очевидная вещь, словно она требует многословных доказательств и самоувещеваний. Если вы пытаетесь обесценить недоступное, это значит вы поддерживаете видимость, что недоступность – ерунда, что недоступного для вас нет или что недоступность – это слишком больно. Вы расшатываете свои границы, поскольку границы – это очень четкое “можно-нельзя” “можно свое – нельзя чужое”. Границы – это как в армии. Только вы и генерал, и солдат.

Заметив за собой тягу к недоступному, надо спокойно пресекать это с одним единственным аргументом – “это не мое”. Но только не в смысле “мне это не нужно”, а обязательно “мне это нельзя”. Нужно отучать себя смотреть на мир из позиции царя, которому можно все. Именно привычка к царствованию в иллюзиях, привычка носить корону – это привычка смотреть на все так, будто по умолчанию можно и каждый раз нужна длинная цепь аргументов, почему в данном случае не стоит. И аргументы все из серии “капризный барчук и его нянька”: тебе это не нужно, у тебя есть лучше, у тебя будет лучше, посмотри какое оно никакое, отвлекись и не плачь. Вы как будто уговариваете избалованного ребенка, ревущего в магазине игрушек. За 30-40-50 лет не смогли повзрослеть и смириться с тем, что вы не царь всего мира, что в этом мире есть воля других людей и чужие границы.

Если “воля других людей” для вас пустой звук, вам нужно все время ломать свою рефлексию, придумывать, почему вы сами тоже не хотите или почему вас оскорбляет чужое нежелание. Просто научитесь считаться с чужой волей, осознайте, что ваше – это только то, что не требует участия других людей, ни прямого, ни косвенного, а все остальное нуждается в их спонтанном желании. И если спонтанного желания со стороны других участников нет, не должно быть и вашего упрямого хочу.

Хорошие границы избавляют вас от лишних желаний и не остается ни одной причины для искажения и подавления своей рефлексии. Зачем искажать то, что вы можете не только хотеть, но и взять? В этом нет никакого смысла. И искажений нет. Ваш поток мотивации ровный, сильный, без единого блока и порога. Это делает вас обаятельным и креативным.

Поток человека с плохими границами заблокирован и запорожен. Тут он вылезает из границ со своими хочу и вынужден строить плотины в виде зеленого винограда, тут должен завалить рефлексию белыми пальто, там вынужден объявить войну абьюзерам, которые не хотят с ним сотрудничать. Тут у него враги, здесь никчемные людишки, а сам он сидит в апатии и в кислых щах.

Если ваш поток не вылезает из границ, он может быть каким угодно сильным. Для этого русло вашего потока должно быть глубоким, то есть вы должны очень четко и глубоко видеть разницу своего и чужого. Границы должны стать для вас священными, неприкосновенными. Причем неприкосновенными в смысле древнего значения этого слова: то, что вредно для вас. Прикоснуться к табу значит пострадать самому.

А если корона шепчет, что вы можете стать как боги, не верьте этой лживой змее.

Посмотрите из вчерашних примеров.

Алиса приняла решение расстаться с КСЖ, хотя любовь к нему еще осталась. Из-за хорошей рефлексии у нее нет никаких качелей. Она переживает за Печорина и за возможную драку, но тоже не слишком сильно, поскольку это не полностью от нее зависит. Поэтому она делает свой вклад, чтобы этого не произошло, а дальше – как получится. Она смотрит на КСЖ с нежностью, но не сходит с ума и не дергается. Именно это делает ее обаятельной – уверенность в том, что она все сделала и делает правильно. Под короной такая уверенность невозможна. Она не обесценивает свою любовь к КСЖ, поэтому выглядит сильной. Человек с плохими границами не может понять, как можно любить, не обесценивать, не закрываться, но и не делать шагов навстречу. Но Алиса ведь приняла решение расстаться с КСЖ, сделав это не столько для себя, сколько для него. И у нее слишком хорошая рефлексия, чтобы метаться и менять свои решения туда-сюда. То же самое касается КСЖ и Печорина, всех нерыб.

Человек выглядит сильным, когда он внутренне стабилен и уверен в себе, а это может быть только когда его желания в границах.

В этом случае он может быть честным с собой и опираться на себя, а значит быть свободным и спокойным, расслабленным и даже улыбчивым в самой стрессовой ситуации. Делать все, что от него зависит, но не переживать за то, что не зависит от него. Именно это делает обаятельным и спонтанным.

Вы можете вспомнить и отрефлексировать, в каком случае герой в кино выглядит красивым. Когда ему грозит опасность, а он ведет себя спокойно и с достоинством, действует в границах, то есть не унижается, не суетится, не мечется.

И наоборот. Когда герой вылезает из границ, дергается, жмется, фальшивит, ведет себя низко и непоследовательно, он начинает раздражать и, если по сюжету он получает успех, зрители возмущены драматургом, они чувствуют ложь, ведь их симпатии не на стороне героя. Госпожа Удача выражает коллективные симпатии, она – вектор, объединяющий силы поля, социального поля. Поэтому когда симпатичный зрителям герой получает по сюжету успех, зрители чувствуют гармонию.

Вот зачем надо работать над границами, а здоровая и честная рефлексия – не только необходимое условие для счастья, но и простой тест, что у вас действительно нет короны и вы нормально видите границы и уважаете себя и других.

Если вы замечаете, что рефлексия ваша хромает, это означает, что ваши желания вылезают за границы и вы вынуждены их подавлять, искажать, отрицать, чтобы как-нибудь обезвредить. Они прорываются то и дело, вас качает, штормит, вы вынуждены забивать рефлексию еще больше, пока не изведете всю спонтанность и завалите гранитной плитой.

Когда фрустранты жалуются на то, что они ничего не хотят, это всегда следствие того, что они подавляли свои желания, учились не хотеть и врать себе вместо того, чтобы учиться уважать чужие границы.

Нужно научиться хотеть и даже сильно хотеть, уважая при этом чужую субъектность.

Только тогда сильное желание впишется в границы, когда вы по-настоящему будете границы уважать.

И видеть вы их начнете не раньше, чем начнете уважать. Хорошее видение границ – следствие уважения к этим границам. Не видят те, кто не уважают.

Отрефлексируйте свои чувства и эмоции при прочтении этого поста.

А потом выразите их в комментариях, в границах.

Справитесь с заданием?

И второе задание: приведите примеры тупиковых ситуаций, вроде той, которую я привела выше про женщину и мужчину, и расскажите, как именно такие ситуации разруливаются методом правки границ.