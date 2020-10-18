Мнение: Почему в Белоруссии люди майданят, но не заболевают ковидом

18.10.2020, 21:10, Разное

После собственных многочисленных жалоб – мол, задолбала пропаганда ковидобесия на любимом радио, БизнесФМ превратился в КовидФМ – я, наконец, решил переходить от слов к делу и эвакуировался на “Эхо Москвы” (до этого еще пытался закрепиться на “Радио Комсомольской правды” – но не выдержал царящего там комсомольского задора с путинским душком). А вот на “Эхе” меня сначала разочаровали, когда опять стали долдонить о благотворности путинского масочно-перчаточного режима – а потом пролили бальзам на раны: я послушал час Стаса Белковского, и наконец кто-то в эфире высказался о ковиде как нормальный человек. Не могу не процитировать:

“Бриллиантовый вопрос — от Елены Алмазовой, что показательно. «Поясните, пожалуйста, белорусский феномен относительно пандемии коронавируса. Толпы людей в течение длительного времени выходят на улицы, естественно, не соблюдая никакой социальной дистанции, без масок и перчаток. И при этом никакой эпидемической катастрофы, по-видимому, не происходит. В чем дело?».

Уважаемая Елена… собственно, опасность covid-19 определяется отношением к нему. «Их гипноз — это наш страх», как сказал кролик про удавов в бессмертном произведении Фазиля Абдуловича Искандера «Кролики и удавы». Если люди концентрируются на covid-19, если они постоянно думают о нем, если они боятся его, то, скорее всего, они станут его жертвами. Не только в силу психосоматических причин, но и в силу вполне объективного снижения иммунитета в результате стресса. Это просто как дважды два.

Поэтому пандемия страха и паники, которую создали мировые элиты нынешней весной, безусловно, привела не только к усиленному и ускоренному распространению covid-19, к увеличению заболеваемости, но и к более тяжелым формам, собственно, течения самой болезни у многих миллионов людей по всему миру.

Поэтому меня всегда восхищают люди, которые убивают себя алкоголем, наркотиками, курением в промышленных масштабах, на которых висят тяжкие грехи в виде заказных убийств или крупных хищений из бюджетов всех уровней, а они переживают, не заболеют ли они ковидом и буквально круглосуточно не снимают масок и перчаток. Вот ничего их не волнует — героин не волнует, уголовные дела не волнуют, а вот covid их точно добьет.

И добьет. А почему он их добьет? Потому что как в известном анекдоте про алкоголика, его мать и булочку. Когда алкоголик уже пошел на второй литр водки, а мама ему говорит: «Вася, съешь хоть булочку на закуску». Наконец, ближе ко второму литру водки алкоголик съедает эту булочку и падает, уже не в силах сидеть. И говорит матери: «Вот до чего довела твоя булочка!».

Вот сovid-19 – это такая булочка в судьбе человека. Когда человек так себя убивает разными способами, covid-19 может просто выступить катализатором очень нежелательных последствий, в том числе привести к смерти.

Ну, про теорию жизненного задания мы говорить не будем — мы ее много раз обсуждали применительно к этой проблеме. Поэтому когда человек поглощен чем-то другим, когда он воодушевлен чем-то другим, отмобилизован какой-то тематикой, какими-то важными задачами в жизни, ему не до ковида. Вот в Белоруссии именно это и происходит.

Я помню, как во время обеих революцией в и на Украине (к первой, «оранжевой», я имел больше отношения, ко второй значительно меньше, но, тем не менее, тоже был включенным наблюдателем в эти процессы) всякие кремлевские советники говорили: «Вот сейчас ударят морозы, и люди с майдана разойдутся».

Дорогие коллеги! (ну, коллегами их трудно назвать…). Дорогие друзья! (ибо другом можно назвать кого угодно, хотя бы формально). Понимаете, если человек уже вышел на майдан, температура воздуха его не волнует, поверьте. Ибо в нем кипят страсти совершенно другого замеса. Его жизненные ставки гораздо выше, чем страх простудиться”.

И далее Белковский рассказал о себе – что он, оказывается, уже сам успел переболеть ковидом.

“Собственно, возвращаемся к теме, почему Алексей Навальный не может бояться каких-то там угроз спецслужб и воспринимать их намеки. Потому что он вошел в игру с максимальной ставкой. Ему нельзя намекнуть на то, чтобы он из этой игры вышел. Его можно только убить, не дай Бог, или он останется в этой игре и пойдет в ней до конца.

Так и здесь. Именно поэтому белорусы не обращают внимания на covid. Многие перенесли его бессимптомно, многие в легкой форме. Для них covid — это обычное сезонное острое респираторно-вирусное заболевание, каких много и какие случаются в жизни человека постоянно.

Так оно и есть. Собственно, поэтому паника по поводу ковида — это один из важнейших факторов, собственно, риска и опасности. Если мы не паникуем, если мы спокойно к этому относимся, всё будет хорошо.

Я обычно не люблю рассказывать о себе такое, но я сам переболел ковидом полгода назад. Наши внимательные зрители могли обратить внимание, что я всегда вещаю из студии «Эха Москвы», но был какой-то очень короткий период, когда я вещал из непонятного помещения, но не из студии. Вот это был период, когда я болел ковидом и, естественно, не мог находиться на рабочем месте.

И ничего, вы знаете, всё прошло более-менее, тьфу-тьфу-тьфу, несмотря на то, что я человек тучный, не очень молодой, страдающий гипертонической болезнью 2-й степени. То есть у меня много показаний к тяжелому течению.

Я бы сказал, что перенес бы это заболевание еще гораздо легче и не обратил бы на него внимания вообще, если бы не постоянная паника, изливавшаяся на меня буквально из каждого утюга, о том, что мы скоро все умрем. Если бы эту панику отключили, я вообще, может быть, ковида у себя бы и не заметил. Но, по крайней мере, хорошо, что я не приходил в студию и никого не заразил. Вообще никто из моих знакомых не пожаловался на то, что от меня заразился”.

https://echo.msk.ru/programs/belkovskytime/2726468-echo/

Прекрасно! И ведь мысль Белковского можно докрутить в еще более интересном направлении. Он отметил, что если человек чем-то увлечен, чем-то по-настоящему занят, с чем-то борется или что-то отстаивает – ему будет не до ковида и, если даже заболеет, он перенесет легко, а то и бессимптомно. Но в таком случае – не свидетельствует столь массовое распространение не столько болезни, сколько страха и паники перед ней – о том, что уже не отдельные люди, а человечество в целом несколько потерялось и, грубо говоря, перестало понимать, чем бы ему заняться? И именно с этим – с потерей массами психологической вовлеченности в жизнь, с утратой этого самого “смысла жизни” – и связана внезапная “пандемия” вокруг, в общем-то, не особо смертельной инфекции?

Хорошо выступил Белковский. Умный мужик.