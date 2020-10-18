 

Мнение: Протесты в Минске. 18.10.2020

18.10.2020, 21:05, Разное

В Минске сегодня проходит очередное шествие польско-литовской оппозиции.
Народа стало еще меньше (численность можете сами оценить на фотографиях ниже), брожение продолжается вплоть до очередной стены ОМОНа, потом разворот и попытка пойти еще куда-то. ОМОН в свою очередь заранее перегораживает некоторые подходы и попутно винтит особо отличившихся – на 5 часов дня задержали уже более 60 человек. К вечеру думаю за соточку уйдут. Также задержания прошли в Бресте и Гомеле. В центре города блокируют интернет. Также в Минске делали предупредительные выстрели в воздух резиновыми пулями, когда толпа пыталась проявить агрессию. Также в центр Минска подтянули водометы. На всякий случай. В целом, все по привычной схеме. "Ультиматумы" Хуаниты никто очевидно выполнять не собирается.

Вот тут есть вид на всю колонну сверху.

З
Задержания


Режим Лукашенко уже настолько обречен, что бросает на подавление протеста одноногих омоновцев. Падение режима неизбежно!!!

Источник: Colonel Cassad



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