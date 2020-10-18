 

Климкин сравнил Россию с пароваркой, у которой когда-нибудь сорвет крышку

18.10.2020, 20:55, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил Россию с пароваркой, комментируя изданию “Крым.Реалии” наблюдаемое в РФ “закручивание гаек” после оккупации Крыма.

“Первый год, второй год, а потом люди смотрят – а что это нам дало? Сначала орут “Крым наш”, а потом смотрят на свою жизнь и видят, что в результате эта жизнь становится хуже. И это россияне. И особенно это, на самом деле, молодое поколение. Поэтому это такой сознательный шаг, чтобы поставить над этой пароваркой крышку. Но я считаю, что когда-нибудь ее сорвет”, – сказал дипломат.

По его словам, “реально вся эта истерия после оккупации на самом деле стихает”.

“Если вы посмотрите на соцопросы условно молодого поколения в России – там 20, 25, 30 лет – оно хочет жить в какой-то нормальной стране. И не хочет этой политики… Поэтому будет много попыток, и не только эта, давить и пытаться поставить такой колпак”, – считает Климкин.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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