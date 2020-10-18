 

В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, 14 убитых, более 100 раненых

18.10.2020, 20:55, Новости дня

18 октября машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась в центре города Фероз-Кох, административном центре афганской провинции Гор. Об этом сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty.

Погибли 14 человек, 119 получили ранения. Многие ранены тяжело, представители властей не исключают, что число жертв увеличится.

Среди пострадавших – 35 афганских силовиков, остальные – гражданские лица. Автомобиль взорвался возле здания городской полиции.

В офисе губернатора провинции заявили, что за терактом стоят талибы. В движении “Талибан” не подтвердили свою причастность к случившемуся.

Взрыв произошел на фоне переговоров о прекращении войны, которые с 12 сентября ведут в Катаре правительство Афганистана и “Талибан”. При этом талибы не гарантировали соблюдение перемирия, обязавшись только прекратить нападения на иностранные войска.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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