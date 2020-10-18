Мнение: Ловушка для Армении

18.10.2020, 20:45, Разное

Очередное гуманитарное перемирие между Азербайджаном и Арменией завершилось очередными обвинениями о нарушениях режима прекращения огня.

Но Азербайджан перехватил инициативу на информационном фронте войны и заявил о готовности «передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана».

Дословно: «В соответствии с духом временного прекращения огня в гуманитарных целях, объявленного между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения на заседаниях государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане, была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана» (отсюда).

Хорошее предложение. Погибшие солдаты и офицеры должны быть похоронены по-людски, это аксиома. Но для Армении в этом гуманитарном предложении Азребайджана – очевидная ловушка. Если Армения согласится воспользоваться предложением, Армении придется официально признать, что на территории Азербайджана погибли солдаты и офицеры армянской армии, а не ополченцы или добровольцы…

Отвергнуть предложение Азербайджана – тоже плохо. Потому что власти Армении едва ли смогут объяснить тысячам родственников погибших солдат и офицеров, почему их родных невозможно похоронить по-людски, с воинскими почестями.

Карта боевых действия отсюда