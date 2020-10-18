 

Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента

18.10.2020, 20:43, Разное

Политолог добавил, что и Светлана Тихановская не является надежным кандидатом в президенты. По мнению Третьякова, такой государственный деятель – “ноль без всех палочек”. Однако это еще не значит, что она не сможет изменить политику страны.

Российский журналист уверен, что Светлана действует по инструкции: все ее выступления – это тексты, которые были подготовлены высшей властью. Более того, Виталий Третьяков напомнил о статусе Тихановской.

“Бывшая домохозяйка не имеет права требовать от западных стран самых жестких санкций против белорусской экономики и отдельных лиц государства. И ведь к ней прислушиваются, действуют так, как она сказала, а это не шутки”, – подчеркнул эксперт.

Однако Третьяков твердо заверил, что и о силе Лукашенко не стоит говорить. Действующий президент не может в полной мере контролировать ситуацию, тем самым подвергая свой народ опасности.

Если верить словам политолога, Александр Григорьевич уже давно проигрывает. Сейчас же он вынужден отступать шаг за шагом.

Сложившая картина в очередной раз доказывает, что оппозиция борется за власть. Ей же предлагают поучаствовать в составлении нового текста Конституции, продолжив существование действующего режима.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Студенты из Ярославля поддержали введение студенческого капитала в стране

25.06 / Глава Росавиации предложил план возобновления авиасообщения с другими странами

14.07 / «Весила более 70 кг»: Супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем похудении

06.10 / Животрепещущую тему о Шугалее уложили в 4 минуты на кинофестивале

07.09 / “Двое из нас”: Анна Седокова впечатлила подписчиков фотоснимком в оригинальном наряде

16.07 / Мнение: Шахматная оценка уровня компетентности, китайская дипломатия и рекорд мирового долга

17.10 / Медики рассказали о продуктах, снижающих высокий сахар в крови

27.06 / Мнение: Коронавирус: зачем нужны спекулянты

17.10 / Дураки умирают первыми – Личное мнение

26.09 / «Ноги-ходули»: Подписчики раскритиковали Светлану Лободу за длинные ноги на фотографии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска