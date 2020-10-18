Новым гимном Белоруссии станет «Боже, Царя храни!»

18.10.2020, 20:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном гимне Республики Беларусь.

С 19 октября официальной мелодией государства, которая будет исполняться на всех официальных церемониях и во время государственных праздников станет «Боже, Царя храни!» — официальный государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 годы.

Комментируя своё решение, белорусский лидер сказал, что «патриотический гимн напоминает белорусам об их корнях и общей истории с Россией». Также мелодия соответствует текущему моменту и актуальной политической ситуации в Белоруссии.

– Честно говоря, советский гимн многим давно приелся, а его текст был навязан нам коммунистами, чтобы мы забыли о нашем истинном происхождении, о нашем большом и дружном славянском братстве. Мы с русскими — один народ, поэтому гимн Российской империи это и наш гимн тоже. Вот украинцы пели «Ще не вмерла» и сегодня страна в экономическом кризисе и на грани распада. У нас же будет гимн славных времён. Дай бог империей станем! — сказал Лукашенко.