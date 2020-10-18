 

Новым гимном Белоруссии станет «Боже, Царя храни!»

18.10.2020, 20:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном гимне Республики Беларусь.

С 19 октября официальной мелодией государства, которая будет исполняться на всех официальных церемониях и во время государственных праздников станет «Боже, Царя храни!» — официальный государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 годы.

Комментируя своё решение, белорусский лидер сказал, что «патриотический гимн напоминает белорусам об их корнях и общей истории с Россией». Также мелодия соответствует текущему моменту и актуальной политической ситуации в Белоруссии.

– Честно говоря, советский гимн многим давно приелся, а его текст был навязан нам коммунистами, чтобы мы забыли о нашем истинном происхождении, о нашем большом и дружном славянском братстве. Мы с русскими — один народ, поэтому гимн Российской империи это и наш гимн тоже. Вот украинцы пели «Ще не вмерла» и сегодня страна в экономическом кризисе и на грани распада. У нас же будет гимн славных времён. Дай бог империей станем! — сказал Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / “С одной стороны Россия наклоняет, с другой – Запад намекает”

19.08 / Александр Овечкин и Настасия Шубская поделились фотографиями старшего сына по случаю его дня рождения

02.08 / Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие звезды на премьере фильма “Хэппи-Энд”

16.10 / Мнение: Русские, узбеки и турки не вправе претендовать на равенство с кыргызами

20.09 / Русскоязычные СМИ Греции

23.07 / Рубль продолжает расти к доллару

07.08 / Нездоровый вид глаз может указывать на болезни

14.07 / Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом

16.09 / Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы

26.08 / Ольга Шукшина: «Бари Алибасов не имел с моей матерью интимных отношений»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска