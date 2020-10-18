Мнение: Рост цен на нефть, неэкологичный американский газ и сланцевый Китай

18.10.2020, 20:30, Разное

1. В Мировом энергетическом агентстве не унывают и ожидают долгосрочного роста цен на нефть вопреки всем нынешним проблемам, связанным с коронакризисом. Рост прогнозируется даже в пессимистическом сценарии:

https://lenta.ru/news/2020/10/13/neft/

Стоимость нефти к 2025 году вырастет до 71 доллара за баррель, к 2030 году — до 76 долларов, а к 2040-му — до 85, следует из доклада МЭА World Energy Outlook 2020.

Базовый сценарий (при котором цены на сырье могут подняться выше 70 долларов) предполагает, что мир сможет взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в 2021 году. В этом случае глобальная экономика сможет вернуться к докризисному уровню до конца следующего года.

Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, то цена на нефть вырастет до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов к 2040-му. По прогнозам аналитиков, после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти. Мировой спрос на нефть вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, обещают эксперты. Однако эпоха роста мирового потребления нефти завершится до 2030-год, уверены в МЭА.

Конечно, точность долгосрочных сценарных прогнозов весьма мала. Однако в данном случае они отражают простую идею: нефти в мире больше не становится, добывать её всё сложнее, спрос в Китае и прочих развивающихся странах будет расти, а развитые страны не смогут быстро заместить нефть другими источниками.

Чем серьёзнее текущий кризис ударит по нефтяной отрасли, тем меньше нефтяники будут тратить на разведку и на подготовку новых месторождений, и, следовательно, тем больший дефицит проявится в итоге на рынке.

2. Немцы официально признали, что американский сжиженный газ куда более вреден, чем трубопроводный российский:

https://www.dw.com/ru/правительство-фрг-считает-сжиженный-газ-таким-же-неэкологичным-как-уголь-и-нефть/a-55234394

Правительство Германии считает сжиженный природный газ (СПГ), добытый при помощи спорной технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинг), столь же вредным для климата, как и уголь. Об этом говорится в ответе министерства охраны окружающей среды ФРГ на запрос фракции “зеленых” в бундестаге, о котором в воскресенье, 11 октября, сообщил портал Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Кроме того, сжиженный газ наносит гораздо больший вред окружающей среде, нежели поставляемый по газопроводам газ, добытый на обычных месторождениях, указывается далее. В общем и целом ведомство считает, что природный газ во время переходного периода может заменить уголь и нефть, но при оценке наносимого окружающей среде ущерба необходимо учитывать и выбросы в атмосферу в результате добычи и транспортировки, указывается далее. При этом использование сланцевого газа, даже если его добывать в Германии, не имеет положительного эффекта для достижения Германией поставленных целей в области охраны климата, указывается далее.

Кроме того, добыча газа методом фрекинга имеет серьезные риски для других природных достояний, в частности, почвы и грунтовых вод, указывается далее.

Немцам пора бы уже определиться. Если они окончательно выбрали для себя зелёную ересь, то им следует дружить с Россией и покупать наш замечательный, недорогой и чистый газ. Ведь не всякое голубое топливо полезно.

3. «Лента.Ру» пишет, что «Закупающий российский газ Китай внезапно оказался газовой державой»:

https://lenta.ru/news/2020/10/15/gas_power/

Китай, закупающий газ в России, в том числе по трубопроводу «Сила Сибири», внезапно увеличил оценку собственных доказанных запасов сланцевого топлива, что фактически делает его газовой державой, пишет Reuters.

Речь идет о сланцевом месторождении Фулин в провинции Сычуань на юго-западе страны, которое разрабатывает China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec). Компания увеличила прежнюю оценку его доказанных запасов на 191,8 миллиарда кубометров — до 792,6 миллиарда кубометров.

Благодаря этому Китай сможет приблизиться к выполнению поручений руководства страны о повышении энергетической безопасности. К 2025 году Sinopec собирается удвоить добычу сланцевого газа — до 13 миллиардов кубометров в год.

Китайские газовые месторождения традиционно не покрывают потребность страны в топливе. Из-за этого Пекин вынужден импортировать его, стараясь при этом диверсифицировать поставки. В страну поступает трубопроводный газ из Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Мьянмы и России.

Преувеличение здесь налицо. Во-первых, рост запасов не такой уж большой: Китаю всё равно не хватит собственного газа.

Во-вторых китайцы в последнее время активно взялись за экологию, начав закрывать свои угольные карьеры и электростанции. Едва ли китайские коммунисты глупее немецких зелёных: они также должны прекрасно понимать, что грязный сланцевый газ — плохая замена грязному углю.