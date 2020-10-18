 

Мнение: Воскресные протесты

18.10.2020, 20:20, Разное

Воскресенье уже традиционно прошло в Хабаровске и в Белоруссии масштабными протестными акциями. Для российского руководства ситуация с Белоруссией становится проблемой в связи с остающимся на плаву проектом Союзного государства, под которым Кремль, в сущности, понимает банальную аннексию, просто чуть более цивилизованную, чем крымский гоп-стоп. Проблема в том, что протест перейдет по наследству, и никакого благостного возвращения в родную гавань не предвидится. Нужно понимать, что немалая часть сегодня нейтральных или даже лояльных Лукашенко белорусов могут отнестись к аншлюсу совсем не дружелюбно.

Кремль пока уверенно держит под контролем обе российские столицы и все более неуверенно – всю остальную территорию, чему свидетельство как раз Хабаровск. Попытка силового разгона весьма предсказуемо привела лишь к новой волне.

Ситуацию спасает лишь то, что протестующие и в Белоруссии, и в России пока совершенно не могут в организацию. Структурирования протеста не происходит. Возможно, в каком-то смысле это даже хорошо, так как власть в таком случае будет вынуждена рассматривать происходящее как угрозу принципиально нового уровня. Но без структуризации протесты, конечно, обречены – они не могут на бесструктурном уровне создавать свою собственную параллельную власть и вести дело к классическому двоевластию (даже в локальном масштабе, как в Хабаровске)

На самом деле любой протест – ненасильственный или любой иной – имеет шанс на результат, но только через переходный этап двоевластия, после чего начинается соревнование оргструктур, в котором побеждает наиболее структурный субъект, то есть, обладающий ответами на все или большинство противоречий, которые и вызвали сам протест. До тех пор, пока параллельная власть не создана, особых тревог для власти протесты не вызывают – разве что есть опасения распространения опыта и практики их дальше.

Источник: Эль Мюрид



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