 

Николай Басков намерен жениться и завести собаку

18.10.2020, 20:17, Разное

Популярный российский певец Николай Басков пояснил о желании жениться. Он уже является обладателем кошки, но планирует завести еще и собаку.
После расставания с Викторией Лопыревым Николай Басков так и не нашел себе новую избранницу. Артист решил отдохнуть от отношений, поскольку каждый разрыв переживает очень тяжело. Возвращаясь к теме питомцев, он заявил, что кошку в доме хотела видеть его мама. Животное исполнитель назвал Шанель.

По словам Баскова, буквально за три дня он превратился в «раба» кошки. В нем оказалось много неистраченной любви. Его чувства ранее приводили к разочарованиям и предательствам. В эфире программы «Привет, Андрей!» Басков заявил, что питомец, в свою очередь, никогда не попросит денег или же дорогую сумку.

С появлением кошки артист стал задумываться о том, что пора жениться. Также он планирует завести собаку. О желании встретить новую избранницу Басков заявлял еще несколько месяцев назад. Период изоляции артист провел в компании друзей, у которых есть дети. К тому же перед глазами у певца находится пример отца и матери, которые прожили в браке 45 лет.

Ситуация с построением новых отношений усложняется тем, что Николай Басков очень много работает. К тому же из-за больших требований, предъявляемых к потенциальной возлюбленной, встретить ее становится труднее.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Мнение: Латиноамериканский сюжет

28.09 / Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца

04.07 / Николай Басков рассказал о секретах похудения на 15 килограммов

01.09 / Лукашенко предупредил о резне после прихода оппозиции к власти

08.09 / Руководство БСК парирует нападки оппонентов

29.07 / Медики: Отёки на теле могут быть признаком сахарного диабета

10.08 / Мнение: Игра в сверху-снизу

25.09 / Мнение: Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW

12.08 / Мнение: Письмо: “Состоялся разговор о будущем”

17.08 / «Подверглась надругательству политическая фигура номер один»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска