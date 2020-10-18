Николай Басков намерен жениться и завести собаку

18.10.2020, 20:17, Разное

Популярный российский певец Николай Басков пояснил о желании жениться. Он уже является обладателем кошки, но планирует завести еще и собаку.

После расставания с Викторией Лопыревым Николай Басков так и не нашел себе новую избранницу. Артист решил отдохнуть от отношений, поскольку каждый разрыв переживает очень тяжело. Возвращаясь к теме питомцев, он заявил, что кошку в доме хотела видеть его мама. Животное исполнитель назвал Шанель.

По словам Баскова, буквально за три дня он превратился в «раба» кошки. В нем оказалось много неистраченной любви. Его чувства ранее приводили к разочарованиям и предательствам. В эфире программы «Привет, Андрей!» Басков заявил, что питомец, в свою очередь, никогда не попросит денег или же дорогую сумку.

С появлением кошки артист стал задумываться о том, что пора жениться. Также он планирует завести собаку. О желании встретить новую избранницу Басков заявлял еще несколько месяцев назад. Период изоляции артист провел в компании друзей, у которых есть дети. К тому же перед глазами у певца находится пример отца и матери, которые прожили в браке 45 лет.

Ситуация с построением новых отношений усложняется тем, что Николай Басков очень много работает. К тому же из-за больших требований, предъявляемых к потенциальной возлюбленной, встретить ее становится труднее.