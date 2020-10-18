 

Рита Дакота купила две квартиры с видом на Москва-Сити

18.10.2020, 20:17, Разное

Певица Рита Дакота похвасталась, что купила две квартиры в роскошном доме с видом на Москва-Сити. Объекты недвижимости артистка будет сдавать, чтобы получать постоянный доход.
Дакота ничего не рассказывала об этом, а потом решила поделиться своей историй, чтобы своим примером вдохновить других. Она считает, что мечты каждого должны сбываться. Два года назад, когда жизнь Дакоты после развода изменилась, артистка начала заниматься личностным ростом. В рамках одного из тренингов певицу попросили рассказать о страхах. Для нее таковым оказалась нехватка денежных средств.

Рита Дакота очень переживала, что может наступить ситуация, когда не будет заработка. Она бы очень хотела дать ребенку достойное образование и обеспечить хорошие условия для жизни. Порой артистке снились сны о съемной квартире и 300 рублях в кармане.

Певица понимала, что в какой-то момент концертов может не стать, с ней перестанут заключать рекламные контракты, а на новые песни не будет вдохновения. Тогда она решила приобрети недвижимость, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне. Теперь Дакота спокойна, потому что, несмотря на различные обстоятельства, у нее будет на карте определенная сумма денег. Их ей хватит на оплату достойного сада для дочери и на работу в студии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Школьник, уронивший портрет Лукашенко, предстанет перед судом

04.09 / Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного

05.08 / Наступит ли конец света в этом году?

22.08 / Россиянам, живущим за чертой бедности, предложат льготную эвтаназию

07.10 / Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии

09.08 / Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

12.10 / Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

05.07 / Эксперт рассказала, что несет человечеству лунное затмение

28.07 / Россиянам пообещали рост реальных пенсий

14.07 / Мнение: Может ли Светлана Тихановская стать президентом Беларуси?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска