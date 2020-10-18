Рита Дакота купила две квартиры с видом на Москва-Сити

18.10.2020, 20:17, Разное

Певица Рита Дакота похвасталась, что купила две квартиры в роскошном доме с видом на Москва-Сити. Объекты недвижимости артистка будет сдавать, чтобы получать постоянный доход.

Дакота ничего не рассказывала об этом, а потом решила поделиться своей историй, чтобы своим примером вдохновить других. Она считает, что мечты каждого должны сбываться. Два года назад, когда жизнь Дакоты после развода изменилась, артистка начала заниматься личностным ростом. В рамках одного из тренингов певицу попросили рассказать о страхах. Для нее таковым оказалась нехватка денежных средств.

Рита Дакота очень переживала, что может наступить ситуация, когда не будет заработка. Она бы очень хотела дать ребенку достойное образование и обеспечить хорошие условия для жизни. Порой артистке снились сны о съемной квартире и 300 рублях в кармане.

Певица понимала, что в какой-то момент концертов может не стать, с ней перестанут заключать рекламные контракты, а на новые песни не будет вдохновения. Тогда она решила приобрети недвижимость, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне. Теперь Дакота спокойна, потому что, несмотря на различные обстоятельства, у нее будет на карте определенная сумма денег. Их ей хватит на оплату достойного сада для дочери и на работу в студии.