Врач сравнил продолжительность жизни в РФ и Европе

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18.10.2020, 20:08, Новости дня

Россия не уступает Европе по показателям продолжительности жизни, сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

В первую очередь, продолжительность жизни зависит от генетических особенностей организма, а уже потом от условий жизни и привычек человека, рассказал Жемчугов Ura.ru.

По словам иммунолога, в некоторых аспектах РФ даже опережает развитые страны, к  примеру, США, где низкокачественная пища вызвала рост ожирения. Многие же россияне, живущие в деревнях, употребляют натуральную еду, что оказывает положительное влияние на здоровье.

«В России образ жизни ничем не отличается от Европы. А образ питания и жизни зависит от каждого конкретного региона», – сказал врач.

В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении средней продолжительности жизни в стране.

За прошлый год в РФ увеличилась продолжительность жизни и заметно снизилась смертность. При этом убыль населения за год составила 260 тыс. человек.



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