 

Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира

18.10.2020, 19:48, Новости дня

Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году лидеров белорусской оппозиции – Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

По мнению депутата, они заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии», передает ТАСС со ссылкой на издание Vart Land.

Тоскедал отметил «фантастическое мужество» участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Беларусь».

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».



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