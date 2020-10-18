Евросоюз осудил нарушения перемирия в Карабахе

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18.10.2020, 19:48, Новости дня

Прекращение боевых действий и соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе должны быть безоговорочно выполнены обеими сторонам конфликта, сообщил представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Европейский союз приветствует совместное объявление Арменией и Азербайджаном перемирия в гуманитарных целях. К сожалению, нарушения продолжаются – сообщается о боевых действиях в Нагорном Карабахе и рядом с ним. ЕС решительно осуждает все атаки, независимо от того, кем они были совершены. Прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Нападения на мирных жителей должны быть немедленно прекращены», – сказано в заявлении Борреля на сайте ЕС.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Между тем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии Худаферинского моста в Джебраильском районе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.



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