Умер основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум

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18.10.2020, 19:48, Новости дня

Художественный руководитель и основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум скончался на 60-м году жизни, сообщил поэт Лев Рубинштейн.

«Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка и собеседника, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас – для родных, для друзей театра «Тень», для меня лично», – написал поэт в Facebook.

В комментарии ТАСС Рубинштейн подтвердил, что режиссер был болен коронавирусом, у него были тяжелые сопутствующие обстоятельства. Поэт добавил, что о дате прощания и похорон будет известно позднее.

Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. Окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова. В 1988 вместе с Майей Краснопольской организовал в Москве театр теней и кукол «Тень».

Вместе с Краснопольской поставил спектакли «Волшебная дудочка», «Сказка без названия», «Легенда о Тем-Лине», «Щелкунчик», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Домашний театр», «Метаморфозы», «Гамлет для малышей» и другие. Многократный лауреат премии «Золотая Маска».



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