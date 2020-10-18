Новое призвание Вассермана, наказание для «Рика и Морти», латекс для москвичей и раздавленные бульдозером омские школьники в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

18.10.2020, 19:37, Разное

Начать сегодняшний обзор хочется с пожелания здоровья читателям. Следите за собой, не болейте, ведь коронавирус может коснуться каждого, даже Анатолия Чубайса, за плевок в которого Геннадий Зюганов наградил пионера. Однако, кроме коронавируса, было и множество интересных тем на этой неделе. Пора о них рассказать.

Белоруссия

Братская для нас страна не даёт о себе забыть. Всё же следует признать, что президент Лукашенко имеет политический вес в мире. Он предложил своему уже экс-коллеге из Киргизии Сооронбаю Жээнбекову покинуть пост из-за протестов, и тот ушёл в отставку. Надеемся, хоть Шушкевича в реактор не бросят, а то и такое предлагал Александр Григорьевич. Свои предложения по демократизации Белоруссии выдвинул Джордж Сорос. Теперь ясно, кто за этими всеми беспорядками стоит.

Если требования Сороса и западных политиков Лукашенко вряд ли будет выполнять, то отказаться от предложения трудового коллектива МТЗ вернуть в Белоруссии советскую статью за контрреволюционную деятельность политик вряд ли откажется. Ещё одно дельное предложение поступило от МВД республики. Задержанных на протестах белорусов будут судить товарищеские тройки. А как не судить, если провокации на каждом шагу. Например, один из участников «соросовских» митингов бросался на милиционеров, чтобы получить пенсию.

Навальный и санкции

Алексей снова оказался не на первом месте. Надеемся, он нас простит и не будет злиться. Тем более, мы же не Кремль и травить его не собираемся. А вот государственный аппарат продолжает репрессии в отношении опального блогера. Россия введет санкции против Алексея Навального и «Шарите», также ему аннулируют гражданство за долги ЖКХ.

Главное, чтобы санкции были серьёзными и исполнялись как в Омске, где школьников, употреблявших санкционные продукты, раздавили бульдозером.

Карабах

Этот конфликт, видимо, в ближайшее время разрешить не удастся. Запущенный из Краснодара в Степанакерт голубь мира был сбит турецким F-16. Да и как закончить войну, если сам Пашинян говорил, как уничтожил вражескую танковую роту. В то же время у конфликта может быть и иная причина. В Ереване сообщили о создании вакцины от COVID-19 из шерсти карабахской овцы.

Москва

Перед Москвой поставлена тяжёлая задача, вернее, две задачи: пережить вторую волну коронавируса с наименьшими потерями и войти в ЕС. Для исполнения второй в столице обещают перейти на евро к 2024 году.

Сейчас же важнее пережить вторую волну то ли западной, то ли восточной хвори, которую никто не знает, как лечить. Даже один заболевший может вызвать громадные проблемы из-за круга своих контактов, как Кристина Асмус, отправившая не по своей воле более 100 актёров на самоизоляцию.

Теперь о мерах, которые вводят московские чиновники для борьбы с коронавирусом. Чтобы обезопасить москвичей их обяжут носить одежду из латекса. Московским пенсионерам заморозят пенсии для соблюдения режима самоизоляции. Собакам чиновники разрешили гулять, но исключительно в масках.

Вакцина

Ещё несколько месяцев назад мы мечтали хотя бы об одной вакцине, а теперь их несколько. Кроме центра «Вектор», о создании вакцины объявили педагоги новоуренгойской детской школы искусств им. Рахманинова.

Позитив

Завершить наш обзор хотелось бы серией хороших новостей, которых хоть и немного в наше время, но всё же встречаются. В стране растёт духовность, а иногда мы несём её и миру. Так, наш священник уговорил индейское племя перейти в православие. В России введут налог на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Мультсериал «Рик и Морти» внесут в федеральный реестр экстремистских материалов. Анатолий Вассерман станет лицом новой коллекции нижнего белья Calvin Klein. А отечественный автопром подарил патриотам-любителям новую «Ладу Кукан».

На этой хорошей новости мы завершаем потчевать воскресным информационным винегретом, а через неделю приготовим новый. Берегите себя!