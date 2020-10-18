 

Полицейские, избившие мужчину в петербургском метро за отказ надеть маску, прибыли из Белоруссии

18.10.2020, 19:37, Разное

Пресс служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу официально подтвердила, что сотрудники полиции, которые 17 октября жестоко избили петербуржца за отказ надеть маску при входе в метро, прибыли в Северную столицу из Белоруссии.

«Действительно, сотрудники полиции, действия которых попали на видео, прибыли в Петербург из Белоруссии в рамках программы по обмену опытом. Десять сотрудников минского ОМОНА были зачислены в штат петербургской полиции, чтобы изнутри изучить работу российских правоохранителей. Что касается инцидента 17 октября, то коллеги, конечно, переусердствовали. Если гражданин отказывается надевать маску в общественном транспорте, то с ним нужно проводить разъяснительную работу, а не пускать в ход спецсредства, в том числе дубинки. Также на видео видно, что эти сотрудники избивали ногами пострадавшего, когда он чисто физически не мог оказать никакого сопротивления. Это неприемлемо и такие случаи надо сразу пресекать. Если они привыкли так работать у себя в Белоруссии — это их право, но полиция России служит народу и для народа. Все участники данного инцидента уже задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу Вячеслав Степченко.

Задержанным белорусским силовикам может грозит депортация на Родину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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