Экс-участница “Дом-2” Марина Мексика продала свои откровенные снимки

18.10.2020, 19:21, Разное

Недавно один из известных Telegram-каналов рассказал информацию о том, что российская модель и инстаблогер Марина Мексика продала свои откровенные фото за 15 тысяч рублей. По словам автора сетевого ресурса, причиной продажи стала недостаточная финансовая прибыль от основного контента знаменитости в Сети.

Как рассказал Telegram-канал “Тайны жены”, Марина Мексика является достаточно популярной инстадивой, однако в официальном микроблоге у неё практически не содержатся фото и видеоматериалы откровенно, пикантного характера. Как следствие – ощутимого дохода звезде аккаунт не приносил. Поэтому красавица приняла решение продавать подобные материалы “для взрослых” на сервисе OnlyFans, который, к слову, для заработка используют некоторые порномодели. По словам автора вышеназванного Telegram-канала, ему удалось купить несколько “горячих” фото Марины Мексики, общая стоимость покупки при этом составила 15 тысяч рублей.



На одном из приобретенных фотоснимков красотка продемонстрировала свою обнаженную грудь, другие же содержали изображение Марины Мексики в нижнем белье в откровенных позах. Об этом сообщает Nation News.