“Мальчик лучше” – Светлана Бондарчук планирует вновь стать матерью

18.10.2020, 19:21, Разное

Популярная телеведущая и модель дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых своих планах, касающихся личной жизни. В частности, знаменитость планирует уже в ближайшей перспективе родить ребенка от своего нового супруга Сергея Харченко.

Ведущая вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко не так давно. Некоторая часть широкой публики отнеслась к браку 51-летней знаменитости весьма скептически, однако Светлана Бондарчук неоднократно заявляла, что счастлива с мужем. Более того – она планирует вновь стать матерью. По её мнению, несмотря на наличие детей у обоих супругов, появление общего малыша было бы вполне логичным. “Мальчик лучше… Мне как-то с мальчиками понятнее, как обращаться. Хотя девочки – тоже хорошо. Можно мальчика и девочку”, – резюмировала Бондарчук.



По мнению журналистов, опаска телезвезды по поводу рождения девочки не является случайной и продиктована её неудачным опытом. Дело в том, что у знаменитости и её экс-супруга, режиссера Фёдора Бондарчука, уже есть 21-летняя дочь Варвара. У наследницы имелись проблемы со здоровьем, аутизм и ДЦП, и долгое время она жила за границей, лишь недавно вернувшись в Россию. В настоящее время дочь Светланы Бондарчук проживает вместе с отцом и его женой Паулиной Андреевой. Об этом пишет Paparazzi.ru.