Мнение: Рефлексия Тимура и Марата

18.10.2020, 19:15, Разное

Самое сложное в теме рефлексии – это прочувствовать, чем “вписать в границы” отличается от “обесценить”. Почему второе очень вредно, а первое очень полезно.

Пока вы эту разницу не прочувствуете, вы так и будете идти по привычному пути, то есть обесценивать и вытеснять.

Чтобы мы вместе подробней в этом разобрались, я расскажу давно обещанную историю про нерыбу, рыбу и рыбачку, а именно про Тимура, Марата и Риту с предпоследнего тестирования. Помните начало этой истории?

Тимур и Марат познакомились с девушками, Тимур вел себя как клоун, Марат сначала понравился Рите, но после ее отказа выслушивать комплименты он “отморозился”. Тимур меньше понравился ей сначала, но в процессе общения стал вызывать симпатию.

Давайте попробуем увидеть рефлексию Риты, Тимура и Марата при дальнейшем общении.

Я смоделирую то, что мужчины могли бы чувствовать и думать, поскольку знаю, как они себя вели. Я эту историю знаю в подробностях со стороны Тимура, знаю его диалоги с Ритой. Восстановить рефлексию человека по его поведению и речи совсем не сложно, вы тоже потом будете это делать безо особого труда.

Рефлексия потому и важна, что рефлексия в настоящем – это поведение в будущем. Все, что вы примете и утвердите в своих желаниях будет влиять на ваши решения и сознательные ходы, а все, что вы вытесните и подавите, скажется на ваших импульсивных поступках и эмоциональных качелях.

Понимаете, почему нерыбы и рыбаки стабильны? Они ничего не подавляют и у них нет внутренних конфликтов.

Марат в кафе возмутился и оскорбился подкату с подставой, как он воспринял поведение Риты.

Многие из вас восприняли примерно так же, особенно если вы честно отрефлексировали.

В ответ на такую выходку Марат поступил привычным способом – обесценил Риту, но когда гнев прошел, стал колебаться.

Почему рыбы колеблются и часто не понимают, оскорбили их или нет?

Потому что им все время мерещатся агрессивные атаки на их границы из-за недостаточного уважения к чужой воле. А потом из-за того же самого они растят корону. Вот и получаются качели снизу вверх. Марату показалось, что Рита оскорбила его и унизила. Он разгневался. А когда успокоился, ему показалось, что Рита не только не оскорбляла его, но и наоборот, дурочка, симпатизирующая ему, но не умеющая себя вести. ЗВ Марат поменял на колпачок, который надел на Риту. И дальше стал думать о ней.

Почему рыбы растят чужие фигуры на расстоянии? Потому что они думают о человеке так усиленно и напряженно, будто решают задачу. Рапаны еще быстрей и незаметней растят фигуру, потому что они вступают с фигурой в диалог, в воображаемое общение, считая, что это ничем им не грозит, бесплатный и безопасный кайф. Они задают вопросы, получают ответы, представляют любовь и секс, иногда очень ярко. Рыбы стараются этого не делать, они догадываются, что погружаться в иллюзии не следует, но они все время решают задачу: быть или не быть фигуре в поле. И пока они решают эту задачу, фигура растет, и вскоре уже ответ получается “конечно быть”, потому что фигура уже выросла.

Так бывает у всех рыб в подобных ситуациях, так было и у Марата. Едва он успокоился, перестал ощущать унижение и оскорбление, он стал дискутировать со своей короной: стоит написать Рите или не стоит. Он знал, что Тимур взял ее телефон, он мог бы попросить телефон у него или Марты или просто передать через них привет. То есть он мог бы закрыть для себя эту историю, а мог бы попытаться ее продолжить. Рита понравилась ему, потому что была обаятельна. Это не новость, рыбачки всегда обаятельны, даже если не очень красивы, а Рита была еще и симпатичной.

“Рефлексия” Марата в виде внутреннего диалога выглядела примерно так. “Зачем она тебе?” “Симпатичная”. “Она же тебе нагрубила”. “Можно дать ей еще один шанс”. “А если опять?” “Тогда точно все”. “А что ты ей предложишь?” “Встретиться, пообщаться”. “Она будет ломаться”. “Тогда просто вычеркну ее, уговаривать не буду”. “Тебе будет неприятно опять, может не стоит?” “Я оцениваю риски и не буду надеяться ни на что”.

Проанализируйте этот диалог, опишите, что с чем говорит и посредством чего. И чем это отличается от нормальной рефлексии и почему так вредно.

Тимур внутренние диалоги не вел. Его рефлексия сводилась к тому, что он задавал себе вопрос: хочешь? И честно отвечал: хотелось бы. Чего именно он даже не уточнял. Чего-нибудь, а там ясно будет. Пока пообщаться, зацепить чем, сблизиться.

Он писал Рите весь следующий день после знакомства, она отвечала ему то коротко, то подробней и постепенно сложился диалог. Он звал ее погулять, она обещала ему на днях. Потом Тимур написал, что Марат передает ей привет и спрашивает номер, чтобы ей написать, и Рита согласилась, чтобы он передал номер.

Рефлексия Тимура на тему Марата тоже выглядела просто. Неприятно? Ну а что поделать? Честная конкуренция – залог самоуважения.

Вечером диалог Тимура и Риты касался персоны Марата.

– Он твой начальник?

– Да, босс.

– Тебе нравится с ним работать?

– Я бы предпочел начальницу. Немолодую, жаркую, с поволокой.

– Разве это хорошо для работы?

– Мне кажется, она бы выбила мне зп побольше.

– Мало платят?

– Ты лучше скажи, как тебе Марат?

– Он приятный.

– Лучше чем я?

– Конечно. Он же твой босс.

– Было обидно.

– Ну ты нарвался.

– Ты мстишь мне за начальницу?

– )))

Дальше Рита отвечала через длинную паузу, а Тимур чувствовал, как ему стало рвать крышу.

Он решил, что видимо понравиться ей не особенно получилось, ну и что ж, насильно мил не будешь.

Марат на следующий день выглядел загадочным и в глазах его была необычная томность. Тимур решил, что он переписывается с Ритой и у них все хорошо. Отрефлексировал ревность и решил не мучить себя.

Но после обеда все-таки написал Рите.

– Ну как Марат?

– Ты как сваха спрашиваешь.

– Нет, я ревную.

– Ладно, ревнуй.

– Какая ты добрая.

Диалог опять прервался. Тимур решил, что больше писать не будет. Но вечером Рита сама ему написала. Она спросила о том, что они обсуждали до этого, Тимур ответил и у них опять завязался довольно непринужденный диалог. Потом Тимур решил уточнить ее планы.

– Рита, мы гулять пойдем?

– Если хочешь, пойдем.

– Конечно хочу. Я мог бы расхотеть?

– Да, чтобы не мешать Марату.

– А я помешаю?

– Нет.

– Сейчас опять было обидно.

– Ты опять напросился. Ты все время задаешь такие вопросы, как будто хочешь, чтобы я тебя пожалела.

– Проверяю насколько ты безжалостна. Подставляю живот.

– А я вижу твой крепкий пресс и мне не жаль.

– Зря ты так. Пресс у меня не такой уж крепкий. Я весь день с ума схожу.

– От чего?

– От ревности.

– Ты все-таки милый.

– Если я милый, можно я еще кое-что скажу?

– Можно.

– Я намного лучше тебе подхожу, чем он. Я легкий, я веселый, с ним тебе будет тяжело.

– Хорошо, я учту. Но знаешь что?

– Что?

– Давай больше не будем обсуждать Марата. Я чувствую себя как в Доме 2. Он спрашивает про тебя, а ты про него.

– А что он спрашивает про меня?

– Не скажу. С ним я тоже не буду тебя обсуждать.

– Когда идем гулять? Пойдем сейчас?

– Сейчас спать собираюсь. Завтра не могу. Могу послезавтра.

– Завтра с Маратом идешь гулять? Ладно, извини. Я понял, мне надо страдать молча.

– Не надо страдать))

– Твои смайлики мне нравятся. Сразу видно, что ты не будешь жалеть мой пресс.

– Не буду)

– Хочешь попрыгать на нем? Походить ногами?

– Может и хочу.

– Я про реальный свой живот.

– Я поняла.

– Ооо.

На следующий день Рита и Тимур встретились. Она действительно собиралась встретиться сначала с Маратом, они предварительно договорились, но Марат не писал весь день, собираясь написать за час до встречи, и Рита согласилась на предложение Тимура, который писал весь день.

Хотя на прогулке с Тимуром Рита держала некоторую дистанцию, эмоционально между ними все завязалось. Он вел себя так спонтанно и шутил так остроумно, что понравился ей сильней. Он почувствовал, что понравился и воодушевился больше.

Поэтому когда Рита и Марат все-таки встретились через пару дней, их встреча была чисто дружеской. Рита давала понять, что флирта ей не хочется, Марат показывал, что ему не особо-то и надо, все равно.

Ну а Тимур нравился Рите все больше и вскоре они стали парой. Когда Марат понял это, он почувствовал себя не только оскорбленным Ритой, но и униженным Тимуром, а к романтике ощутил внезапное отвращение. Потом написал Рите и зацепившись за какую-то колкую фразу, обругал. Рита оборвала с ним переписку. Он тоже не стал настаивать, но страдал, переживал и завидовал Тимуру. Раздражался на него, особенно когда понял, что они с Ритой стали жить вместе. Из-за чего Тимуру пришлось уволиться.

Проанализируйте рефлексию героев, их самооценку, их поведение и результат.