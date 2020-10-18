Сильный взрыв прогремел в окрестностях Степанакерта

18.10.2020, 19:08, Новости дня

Мощный взрыв раздался на горе в окрестностях столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта.

Как информирует РИА «Новости», на месте взрыва была видна вспышка и дым. Одновременно с тем в небе над Степанакертом был слышен летающий беспилотник. Городские ПВО выпустили по нему несколько залпов.

Тем временем Минобороны Карабаха опубликовало второй за день список погибших военнослужащих, в который включены 37 фамилий. До этого был опубликован список с 40 фамилиями погибших.

По состоянию на 17 октября, число погибших военных составляло свыше 620.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.