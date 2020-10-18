 

Мнение: Переход. Предчувствие ковида

18.10.2020, 19:05, Разное

Субботним вечером ровно 3 года назад вышел поздно из офиса, решил пройтись по пустеющей Москве. Спустился в подземный переход – типичный подземный переход “собянин-стайл”: вычищенный, отремонтированный, хорошо освещенный – и избавленный от всего живого. Ни киосков, ни ларьков. И ни души – только одна фигура, вся в черном, согнутая, безмолвная – то ли нищенка, то ли груда тряпья. То ли сама смерть.

Картинка даже меня проняла – что-то в этом переходе было инфернальное. Сфотографировал.

Я тогда опубликовал это у себя в блогах и воззвал к читателям с просьбой подсказать название странного кадра. Никто ничего дельного не предложил… теперь понятно, почему. Надо было назвать эти фотки “Предчувствие ковида”.

Источник: Размышления вольного социолога



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