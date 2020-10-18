 

Московских пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции, отправят на уборку улиц

18.10.2020, 19:02, Разное

Сергей Собянин разрешил привлекать к общественным работам москвичей старше 65 лет, нарушивших режим самоизоляции. Мэр Москвы объяснил свой указ нехваткой трудовых мигрантов из Средней Азии, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

«Ситуация в сфере ЖКХ близка к катастрофической. Из-за пандемии город покинуло более полумиллиона мигрантов, которые обслуживали московские дома и обеспечивали чистоту в столице. Я лично на себе ощутил дефицит дешевой рабочей силы из Таджикистана. На днях у меня засорилась ванна и я вызвал сантехника, но он так и не пришел. И мне самому пришлось работать вантузом, чтобы устранить засор. Но на столичных улицах ситуация гораздо хуже. Надвигаются зимние холода и в скором времени в Москве ожидается первый снег, как всегда, неожиданно. А людей для уборки улиц не хватает. При этом наши пенсионеры так и продолжают бегать по театрам, несмотря на все вводимые нами ограничения. Я подумал, что раз уж у них есть силы мотаться на спектакли, то и улицу они смогут подмести», — заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, проштрафившиеся пенсионеры будут производить уборку улиц и вывоз мусора под надзором сотрудников Росгвардии. Росгвардейцы будут следить за качеством уборки и соблюдением социальной дистанции между пожилыми дворниками. Сергей Собянин заранее отмел все возражения о том, что мэрия Москвы таким образом использует рабский труд стариков для удовлетворения своих потребностей. Градоначальник отметил, что каждый пенсионер получит за свою работу солидную прибавку к пенсии в размере 2 000 рублей, а заодно и здоровье поправит, работая на свежем воздухе. По мнению Собянина, новый вид наказания можно сравнить с элитным столичным курортом.

Мера будет носить временный характер и сохранится до тех пор, пока Москва не завезет переболевших коронавирусом мигрантов из Средней Азии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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