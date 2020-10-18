 

Мнение: Турция отступает из Морека

18.10.2020, 19:00, Разное

1. Турция начала сворачивать свой опорный пункт в районе Морека, который еще с 2019-го года находился в глубоком тылу сирийской армии. Сирийские источники пишут, что это приосходит по согласованию с Россией. Уже демонтирована часть оборудования и ведется подготовка к полной эвакуации окруженных турецких военных .Сегодня одну из турецких колонн обстреляли сирийцы, поврежден грузовик и убит водитель из "зеленых",

2. Ряд источников сообщают, что в рамках приказа по 2-й турецкой армии, кроме Морека будут эвакуированы еще 2 опорных пункта находящихся в тылу у сирийцев – в районе Сирмана и к северу от Калат-аль-Мадика. Выводимые оттуда войска будут передислоцированы в Джабал аль-Завия, куда с севера Идлиба переброшена дополнительная бронетехника – несколько танков и ББМ. Отмечается, что это называется "первый этап", на который отведено 3 дня. Исходя из этого предполагают, что 2-й этап может привести к эвакуации прочих опорных пунктов турецкой армии, которые находятся в тылу у САА, но ближе к линии фронта. Так ли это, увидим уже на следующей неделе.


Все эти оставшиеся в тылу у САА позиции образовались в результате наступления САА при поддержке ВКС РФ. Как не трудно заметить, святые "Байрактары" этому помешать не смогли, хотя в феврале-марте Эрдоган активно их использовал и требовал от Асада и Путина отвести войска за линию турецких опорных пунктов.
Но ему доходчиво объяснили, что это нереалистичный вариант и даже Саракиб ему не отдали.


Последнее крупное наступление в Идлибе январь-март 2020.

Относительно происходящего есть следующие версии.

1. Скоро в Идлибе возобновятся интенсивные боевые действия и турки убирают свои силы из тыла сирийцев, которые могут быть там легко разгромлены. Инициатива тут может исходить как от Асада, так и Эрдогана.
2. Происходит реализация некоего договорняка Турции и России, где в обмен на действия в Карабахе, Турция сдаст кусок Идлиба. Это версия может подтверждена, если в ближайшие недели Турция внезапно решит сдать кусок территории к югу от трассы М-4.
3. Турция пошла не некоторые уступки России, в силу проблем с выполнением своих обязательств по московской редакции Сочинской сделки, избавившись от потерявших существенную ценность опорных пунктов. Так ли это, будет зависеть от того, последует ли дальнейшее отступление Турции в Южном Идлибе.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Коварство и любовь: тайны Chlamydia trachomatis

17.07 / Мнение: Начальник полиции Нью-Йорка стоял на коленях за черных – и получил по голове

06.09 / Мнение: Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

16.07 / Скандалы: Дело — труба

25.07 / Тейлор Свифт действительно рассекретила имя младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

21.08 / Уволившаяся из Disney ради карьеры в порно Белла Торн сломала сайт OnlyFans

17.09 / Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

12.08 / Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов

11.09 / Тутанхамон и его эпоха

16.10 / В Мексике обнаружены артефакты возрастом 33 тысячи лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска