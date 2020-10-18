Мнение: Турция отступает из Морека

18.10.2020, 19:00, Разное

1. Турция начала сворачивать свой опорный пункт в районе Морека, который еще с 2019-го года находился в глубоком тылу сирийской армии. Сирийские источники пишут, что это приосходит по согласованию с Россией. Уже демонтирована часть оборудования и ведется подготовка к полной эвакуации окруженных турецких военных .Сегодня одну из турецких колонн обстреляли сирийцы, поврежден грузовик и убит водитель из "зеленых",

2. Ряд источников сообщают, что в рамках приказа по 2-й турецкой армии, кроме Морека будут эвакуированы еще 2 опорных пункта находящихся в тылу у сирийцев – в районе Сирмана и к северу от Калат-аль-Мадика. Выводимые оттуда войска будут передислоцированы в Джабал аль-Завия, куда с севера Идлиба переброшена дополнительная бронетехника – несколько танков и ББМ. Отмечается, что это называется "первый этап", на который отведено 3 дня. Исходя из этого предполагают, что 2-й этап может привести к эвакуации прочих опорных пунктов турецкой армии, которые находятся в тылу у САА, но ближе к линии фронта. Так ли это, увидим уже на следующей неделе.



Все эти оставшиеся в тылу у САА позиции образовались в результате наступления САА при поддержке ВКС РФ. Как не трудно заметить, святые "Байрактары" этому помешать не смогли, хотя в феврале-марте Эрдоган активно их использовал и требовал от Асада и Путина отвести войска за линию турецких опорных пунктов.

Но ему доходчиво объяснили, что это нереалистичный вариант и даже Саракиб ему не отдали.



Последнее крупное наступление в Идлибе январь-март 2020.

Относительно происходящего есть следующие версии.

1. Скоро в Идлибе возобновятся интенсивные боевые действия и турки убирают свои силы из тыла сирийцев, которые могут быть там легко разгромлены. Инициатива тут может исходить как от Асада, так и Эрдогана.

2. Происходит реализация некоего договорняка Турции и России, где в обмен на действия в Карабахе, Турция сдаст кусок Идлиба. Это версия может подтверждена, если в ближайшие недели Турция внезапно решит сдать кусок территории к югу от трассы М-4.

3. Турция пошла не некоторые уступки России, в силу проблем с выполнением своих обязательств по московской редакции Сочинской сделки, избавившись от потерявших существенную ценность опорных пунктов. Так ли это, будет зависеть от того, последует ли дальнейшее отступление Турции в Южном Идлибе.