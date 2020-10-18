Ученые рекомендовали девушкам не сравнивать своего возлюбленного с бывшим

18.10.2020, 18:53, Разное

Ученые настоятельно рекомендовали девушкам не сравнивать своего возлюбленного с бывшими партнёрами. Это поможет сохранить гормональное здоровье мужчины и даже убережёт его от облысения.

Всё дело в мощном выбросе гормонов, когда жительница начинает говорить о бывших при своём мужчине. Причём если сравнение имеет негативный окрас, то у молодого человека снижается уровень тестостерона. Это может в долгосрочной перспективе привести к эректильной дисфункции и даже к облысению. Также подобное приводит к пониженной самооценке и подавленному состоянию. Несмотря на это, сравнивать в позитивном ключе тоже не стоит. При постоянном половом партнёре и создании семьи, тестостерон в организме мужчины должен постепенно снижаться. В случае со сравнением, его уровень остаётся неизменным, что также может привести к гормональным нарушениям.

Исследователи отметили, что гормоны влияют на состояние и здоровье мужчин гораздо сильнее, чем женщин. Эксперты из Французского национального института проводили эксперимент, в ходе которого изучалась мыслительная активность мужчин до и после сексуального контакта. Оказалось, что занятие сексом практически полностью останавливает мыслительную деятельность мужчины.