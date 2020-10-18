 

Ученые рекомендовали девушкам не сравнивать своего возлюбленного с бывшим

18.10.2020, 18:53, Разное

Ученые настоятельно рекомендовали девушкам не сравнивать своего возлюбленного с бывшими партнёрами. Это поможет сохранить гормональное здоровье мужчины и даже убережёт его от облысения.
Всё дело в мощном выбросе гормонов, когда жительница начинает говорить о бывших при своём мужчине. Причём если сравнение имеет негативный окрас, то у молодого человека снижается уровень тестостерона. Это может в долгосрочной перспективе привести к эректильной дисфункции и даже к облысению. Также подобное приводит к пониженной самооценке и подавленному состоянию. Несмотря на это, сравнивать в позитивном ключе тоже не стоит. При постоянном половом партнёре и создании семьи, тестостерон в организме мужчины должен постепенно снижаться. В случае со сравнением, его уровень остаётся неизменным, что также может привести к гормональным нарушениям.

Исследователи отметили, что гормоны влияют на состояние и здоровье мужчин гораздо сильнее, чем женщин. Эксперты из Французского национального института проводили эксперимент, в ходе которого изучалась мыслительная активность мужчин до и после сексуального контакта. Оказалось, что занятие сексом практически полностью останавливает мыслительную деятельность мужчины.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Ученые выяснили, угасает ли с возрастом женское либидо

07.08 / Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

14.01 / Мнение: Импотент жениться не должен – развенчают по-православному

04.09 / Мнение: Дожили!

11.07 / Мнение: Появились пугающие подробности гибели группы Дятлова

13.08 / Горящие Библии в Портленде – кремлевская пропаганда? (видео)

14.08 / Эндокринолог Анастасия Артюшенко назвала симптомы гормональных нарушений

08.07 / Меган Маркл объединилась с Мишель Обамой ради достижения гендерного равенства во всем мире

19.09 / Мнение: Талибан – крутой, умный и сообразительный

15.10 / Мнение: Блуждающий рой БПЛА-камикадзе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска