 

“С моей девочкой”: Пригожин поделился романтичным снимком в компании Валерии

18.10.2020, 18:53, Разное

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует со своей супругой, популярной певицей Валерией. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном фото супруги запечатлены во время семейного завтрака в одном из уютных кафе. Знаменитости смотрят в объектив фотокамеры, даря зрителям дружелюбные и теплые улыбки. Снимок Иосиф Пригожин сопроводил очень романтичной тирадой: “Доброе всем воскресное утро! С моей девочкой оно у меня всегда такое. А мы начинаем подготовку к новому клипу”. К слову, продюсер анонсировал выход нового сингла исполнительницы уже 6 ноября текущего года.

Стоит отметить, что среди подписчиков нашлись те, кто остался не весьма доволен увиденным – в частности, один из них заявил, что 52-летняя Валерия “постарела”. Однако большинство фолловеров, напротив, отметили очень привлекательный внешний вид супругов, заявив при этом, что Пригожину очень повезло с “половинкой”. Отдельных респектов удосужилось ласковый эпитет продюсера, касающийся его жены – “моя девочка”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Личное: Позырить

09.09 / Apple может разочаровать фанатов 15 сентября: iPhone 12 к презентации не готов

10.08 / Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

11.08 / Белорусские рабочие начали забастовку на фоне протестов

02.07 / Мнение: Борис Шергин и апокриф «Сон Богородицы»

29.08 / Мнение: Суворовский натиск 2020

15.10 / Ученые подтвердили предсказания Эдгара Кейси о роли России в будущем

05.07 / Учёные: Нехватка сна может привести к смерти

11.10 / В России разрешили эвтаназию для иностранных граждан

24.08 / “Нет статистически достоверных исследований”: Российский онколог оценил опасность гель-лаков для ногтей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска