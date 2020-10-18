“С моей девочкой”: Пригожин поделился романтичным снимком в компании Валерии

18.10.2020, 18:53, Разное

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует со своей супругой, популярной певицей Валерией. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном фото супруги запечатлены во время семейного завтрака в одном из уютных кафе. Знаменитости смотрят в объектив фотокамеры, даря зрителям дружелюбные и теплые улыбки. Снимок Иосиф Пригожин сопроводил очень романтичной тирадой: “Доброе всем воскресное утро! С моей девочкой оно у меня всегда такое. А мы начинаем подготовку к новому клипу”. К слову, продюсер анонсировал выход нового сингла исполнительницы уже 6 ноября текущего года.

Стоит отметить, что среди подписчиков нашлись те, кто остался не весьма доволен увиденным – в частности, один из них заявил, что 52-летняя Валерия “постарела”. Однако большинство фолловеров, напротив, отметили очень привлекательный внешний вид супругов, заявив при этом, что Пригожину очень повезло с “половинкой”. Отдельных респектов удосужилось ласковый эпитет продюсера, касающийся его жены – “моя девочка”.