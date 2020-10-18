Эксперты описали ход войны в космосе с нынешними технологиями

18.10.2020, 18:53, Разное

Эксперты военного дела описали ход войны в космосе в современном мире с нынешними технологиями. Она выглядела бы намного скучнее и менее динамичной, чем на Земле.

Всё дело в совершенно другом принципе доминирования. В условиях Земли требуется захватить территорию врага и подавить все наземные силы, включая места дислокации подразделений. В космосе война за территорию бессмысленная, а всё сводится к умелой манипуляции со спутниками и их уничтожение. При этом нельзя просто сбить вражеский космический аппарат, так как вооружение не приспособлено для поражения таких объектов. Самым оптимальным вариантом остаётся намеренное столкновение двух спутников, но даже в этом случае придётся тщательно планировать каждый манёвр, чтобы вывести обломки с орбиты и не оставить космического мусора, так как он может повредить союзные коммуникации.

Исходя из этого, объяснили эксперты, современная война в космосе не будет похожа на сагу «Звёздные войны». Это крайне медлительный процесс, требующий огромного количества времени для манёвров и тщательного планирования каждого последующего шага.