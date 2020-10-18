Азербайджанские военные захватили стратегический мост недалеко от иранской границы

18.10.2020, 18:50, Новости дня

Армия Азербайджана получила контроль над стратегическим мостом через реку Аракс недалеко от границы с Ираном и Арменией, сообщает ВВС.

Вначале сообщения о появлении азербайджанских солдат в этой местности появились в иранских пабликах. С иранской территории было снято видео, где можно различить флаг Азербайджана над мостом.

ВИДЕОВидео: новости карабаха / YouTube

Днем о взятии моста написал в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах –это Азербайджан!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 18, 2020

Худаферинский мост находится примерно в 40 км от линии, с которой в конце сентября началось наступление азербайджанской армии. До границы Армении от него по прямой меньше 40 км.

Всего в этой местности находится два моста, сооруженных в средние века. Один – в рабочем состоянии, второй разрушен. Берег Аракса и мосты до последнего времени контролировали вооруженные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Утром 18 октября министерство обороны Армении сообщало, что армия Азербайджана предприняла наступление на Худаферинское водохранилище, чтобы занять выгодные позиции.

Азербайджан и Армения сегодня обвинили друг друга в срыве перемирия, которое стороны заключили вечером 17 октября. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт, стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.