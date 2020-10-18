 

Умер украинский военный Дуванов, которого освободили из плена боевиков

18.10.2020, 18:50, Новости дня

18 октября скончался старший солдат Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, которого в декабре 2019 года освободили из плена боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил украинский военнослужащий Алексей Кодьман, который также находился в плену, его вернули в 2017 году.

“У нас опять непоправимые потери. Сегодня отошел в вечность Ким Дуванов, боец ВСУ, бывший пленный, которого обменяли в конце 2019 года”, – написал Кодьман.

Нажаль, у нас , знов непоправимі втрати, сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, боєць ЗСУ, колишній полонений, якого…

Posted by Олексій Кодьман on Pühapäev, 18. Oktoober 2020

По данным журналистки и волонтера Моники Андрушевской, у Дуванова не выдержало сердце. Об этом она рассказала в Facebook. Андрушевская отметила, что жена умершего солдата осталась одна с двумя детьми.

Полон вбиває, також тих, котрі з нього повернулись. Друзі сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов солдат Збройних Сил…

Posted by Monika Andruszewska on Pühapäev, 18. Oktoober 2020

Дуванов вернулся из ОРДЛО 29 декабря 2019 года. Он был одним из трех солдат Вооруженных сил Украины, которых террористы захватили в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области, когда машина украинских военных отклонилась от маршрута.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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