Елизавета II помиловала убийцу, который с рогом нарвала помогал обезвредить террориста на Лондонском мосту

18.10.2020, 18:50, Новости дня

Британская королева Елизавета II применила особое право помилования для 42-летнего Стивена Галланта, отбывающего 17-летний тюремный срок за убийство, об этом 17 октября сообщило издание Mirror.

В июне 2021 года Галлант сможет предстать перед комиссией по досрочному освобождению и, судя по всему, выйдет на свободу на 10 месяцев раньше срока.

Королева применила особое право по совету правительства, рассказали изданию источники во дворце.

29 ноября 2019 года Галлант и еще двое безоружных мужчин пытались задержать террориста Усмана Хана на Лондонском мосту. Хан убил двух человек ножом во время мероприятия по реабилитации осужденных, которое проходило в здании гильдии рыботорговцев. Галлант, тоже принимавший участие в мероприятии, схватил висевший на стене рог нарвала и бросился за террористом. Еще один мужчина направил на Хана струю из огнетушителя.

ВИДЕОВидео: Poland In / YouTube

Вскоре к месту событий подоспели полицейские, которые застрелили преступника.

Галлант был осужден в 2005 году за убийство пожарного Барри Джексона. Он ошибочно решил, что тот угрожает его девушке и вместе с друзьями избил его до смерти. Сын пожарного Джек сказал изданию, что семья поддерживает освобождение убийцы; события на Лондонском мосту показали, что люди могут меняться, считает Джек Джексон.

Особое право помилования британские монархи применяют крайне редко. Так, последним помилованным убийцей стал 25 лет назад бывший лидер Ирландской республиканской армии Шон О’Каллаган. В предыдущий раз Елизавета II воспользовалась своим правом в 2013 году, когда посмертно отменила обвинительный приговор, вынесенный в 1952 году знаменитому математику Алану Тьюрингу, которого осудили за гомосексуальные связи.