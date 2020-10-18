Выбросила из окна – Личное мнение

18.10.2020, 18:35, Разное

Буквально вчера произошла очередная трагедия. Жительница Заводского района Саратова открыла окно и поочерёдно выбросила с четвёртого этажа двух своих дочерей — 5-ти и 8-ми лет.

Затем, порезав себя ножом, и сама попыталась выпрыгнуть вслед за девчонками. Женщину поймал за ноги её отец.

Оказывается, именно так тяжело баба переживала свой развод. Пила антидепрессанты, судилась с мужем по поводу раздела имущества, хотя со стороны, как говорят соседи, всё выглядело прилично.

Я не хочу сейчас говорить о семейных ценностях, скрепах и так далее. Очевидно, что у очередной бабы по какой-то причине сорвало крышку с чайника.

Меня интересует другое — а где были социальные службы?

Нет, ну серьёзно, почему тётки из опеки не предотвратили трагедию?

Идёт развод. Ситуация явно непростая. Женщина принимает антидепрессанты — кто ей их выписал? Почему о ситуации в семье не в курсе и участковый? Почему опека не знала о существовании этой проблемы?

Я задаю наивные вопросы? Не соглашусь.

И участковый полицейский, и работницы соцопеки, и врач, прописавший таблетки — это всё люди, которые живут на наши налоги.

Мы им платим за то, чтобы общество было здоровым. Они обязаны выполнять свою работу, предотвращая вот такие вот случаи.

Не хочу говорить об этой женщине. Не она первая, не она последняя. Буквально на прошлой неделе было подобное, а сколько ещё случится таких трагедий? Много.

Меня сейчас волнует, что я не вижу работающей системы противодействия подобным убийствам. Две девчонки, мать их, две маленьких девочки!

А тётки в опеке чай, видимо, пили. Им не сообщил врач, что выписал матери таблетки от горя. Где был участковый, я тоже не знаю. Писал, наверное, отчёт, как у него «на раёне» снизилась вся преступность.

В общем, как вы понимаете, всем было срать.

Я не специалист в предотвращении преступлений. Но даже мне очевидно, что должна быть система, которая не позволит сошедшим с ума на фоне развода бабам, выбрасывать из окна детей.

Да разве ж только это? Куда ни плюнь, даже публичные личности рассказывают, как лупят детей тоненьким ремешком, запирают их в тёмный чулан, но это не приводит к автоматическому лишению родительских прав!

Чем заняты у нас органы, призванные защищать детей? Кто-нибудь знает?