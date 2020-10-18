 

Выбросила из окна – Личное мнение

18.10.2020, 18:35, Разное

Буквально вчера произошла очередная трагедия. Жительница Заводского района Саратова открыла окно и поочерёдно выбросила с четвёртого этажа двух своих дочерей — 5-ти и 8-ми лет.

Затем, порезав себя ножом, и сама попыталась выпрыгнуть вслед за девчонками. Женщину поймал за ноги её отец.

Оказывается, именно так тяжело баба переживала свой развод. Пила антидепрессанты, судилась с мужем по поводу раздела имущества, хотя со стороны, как говорят соседи, всё выглядело прилично.

Я не хочу сейчас говорить о семейных ценностях, скрепах и так далее. Очевидно, что у очередной бабы по какой-то причине сорвало крышку с чайника.

Меня интересует другое — а где были социальные службы?

Нет, ну серьёзно, почему тётки из опеки не предотвратили трагедию?

Идёт развод. Ситуация явно непростая. Женщина принимает антидепрессанты — кто ей их выписал? Почему о ситуации в семье не в курсе и участковый? Почему опека не знала о существовании этой проблемы?

Я задаю наивные вопросы? Не соглашусь.

И участковый полицейский, и работницы соцопеки, и врач, прописавший таблетки — это всё люди, которые живут на наши налоги.

Мы им платим за то, чтобы общество было здоровым. Они обязаны выполнять свою работу, предотвращая вот такие вот случаи.

Не хочу говорить об этой женщине. Не она первая, не она последняя. Буквально на прошлой неделе было подобное, а сколько ещё случится таких трагедий? Много.

Меня сейчас волнует, что я не вижу работающей системы противодействия подобным убийствам. Две девчонки, мать их, две маленьких девочки!

А тётки в опеке чай, видимо, пили. Им не сообщил врач, что выписал матери таблетки от горя. Где был участковый, я тоже не знаю. Писал, наверное, отчёт, как у него «на раёне» снизилась вся преступность.

В общем, как вы понимаете, всем было срать.

Я не специалист в предотвращении преступлений. Но даже мне очевидно, что должна быть система, которая не позволит сошедшим с ума на фоне развода бабам, выбрасывать из окна детей.

Да разве ж только это? Куда ни плюнь, даже публичные личности рассказывают, как лупят детей тоненьким ремешком, запирают их в тёмный чулан, но это не приводит к автоматическому лишению родительских прав!

Чем заняты у нас органы, призванные защищать детей? Кто-нибудь знает?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Когда закончится вторая волна коронавируса: данные Роспотребнадзора

29.06 / Чем сейчас занимается звезда сериала “Бедная Настя” Анна Горшкова

14.10 / Медики назвали гангрену одним из возможных осложнений коронавируса

28.09 / Майк Помпео назвал главную угрозу извне для США

02.09 / Эксперт об угрозах США ввести санкции против России из-за Белоруссии: Уже превращается в фарс

01.07 / Россияне поддержали поправки к Конституции: данные на 21:30

14.10 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 октября 2020 года

21.08 / Киркоров вступился за обвиняемую в крахе карьеры Легкоступовой Аллу Пугачеву

03.10 / В Нижнем Новгороде главред местного издания Koza. Press совершила самоубийство

30.09 / Мнение: Забавный авантюрист под громким титулом “Владыка мира”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска