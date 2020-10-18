Эксперт дал рекомендации жителям РФ по выбору качественной красной икры

18.10.2020, 18:17, Разное

Российский эксперт Александр Фомин дал интервью одной из отечественных радиостанций, в которых озвучил основные признаки качественной красной икры. По словам специалиста, основную информацию о качестве несет этикетка продукта.

Как объяснил журналистам радио Sputnik Александр Фомин, являющийся исполнительным директором компании “Рыбная ассоциация”, бывают случаи, когда недобросовестные реализаторы продукции пытаются под видом натурального продукта продать “имитированную” икру. Дабы избежать приобретения подделки, покупателям стоит очень внимательно ознакомиться с информацией, размещенной на этикетке, в частности – особое внимание обратить на происхождение продукции. По словам эксперта, наилучшим поставщиком икры дикой рыбы являются профильные предприятия Дальнего Востока. Дело в том, что производители данного региона не занимаются искусственным разведением рыбы и подделок не производят. Если же расфасовка икры осуществлялась на другой территории, район добычи и вид рыбы стоит изучить дополнительно.

Внешний вид красной икры также может свидетельствовать об уровне качества. Так, хороший продукт не бывает слипшимся – все икринки у него отделены друг от друга. Об этом сообщает Инфореактор.