В Петербурге мужчина спрятал в шкаф тело задушенной пенсионерки

18.10.2020, 18:17, Разное

В Санкт-Петербурге 30-летний житель спрятал в шкаф тело пенсионерки, которую задушил. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника.

Мужчина подозревается в убийстве пенсионерки. Известно, что он проживает в одном из домов по улице Ушинского. Следствие установило, что перед инцидентом житель и пожилая жительница поссорились. Сосед толкнул пенсионерку, а потом задушил ее. Труп женщины злоумышленник спрятал в шкафу. После этого он оперативно скрылся с места трагедии.

Позже в полицию поступило сообщении об обнаружении бездыханного тела пенсионерки. По факту случившегося возбуждено уголовное производство, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Если вина мужчины будет доказана, его могут осудить на 15 лет колонии.