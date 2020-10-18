Эксперты рассказали о способах определить опасное расширение для браузера

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18.10.2020, 18:17, Разное

Эксперт пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова и технический директор Check Point Software Technologies Никита Дуров рассказали о простых способах определить опасное расширение для браузера. Для этого достаточно сверить источник плагина или обратить внимание на количество скачиваний.
Расширения для блокировки рекламы или скачивания музыки с различных ресурсов очень популярны и чаще других подвергаются копированию со стороны мошенников. При установке такого дополнения оно собирает конфиденциальную информацию и после передаёт её злоумышленнику. Поиск подделок усугубляет и тот факт, что легальные программы также требуют от пользователя предоставить подобные данные. В интернет-магазине не указывается подлинность того или иного приложения, но есть источник и компания-разработчик. Это, отмечает Дуров, самый верный способ проверить плагин. Достаточно сверить сайт с официальным и, в случае несоответствия, отказаться от установки. Немаловажным показателем является и число скачиваний. Как правило блокировщики рекламы собирают более 10 млн установок, а показатель меньше миллиона может свидетельствовать о шпионской программе.

Алеся Боровикова рассказала, что поддельные расширения для браузера могут не только собрать информацию, но и заразить компьютер вирусами. Они часто выдают пользователю сайты-подделки, на которых имеются товары для покупки. Таким образом у злоумышленников могут оказаться все данные карты пользователя и доступ к его электронному кошельку.



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