Названы новые признаки заболевания коронавирусом
18.10.2020, 18:08, Новости дня
Проблемы со слухом могут быть признаком заболевания коронавирусом, сообщили ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.
Согласно наблюдениям ученых, некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на необъяснимый шум в ушах и даже потерю слуха, передает Express.
Специалисты призвали врачей обратить внимание на изменения слуха у пациентов, так это может свидетельствовать о недостаточно диагностированном симптоме коронавируса, говорится в сообщении.
Ранее был найден проявляющийся после коронавируса опасный синдром.
Инфекционист Николай Малышев предупреждал о новых неожиданностях коронавируса.
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