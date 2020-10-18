Названы новые признаки заболевания коронавирусом

18.10.2020, 18:08, Новости дня

Проблемы со слухом могут быть признаком заболевания коронавирусом, сообщили ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Согласно наблюдениям ученых, некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на необъяснимый шум в ушах и даже потерю слуха, передает Express.

Специалисты призвали врачей обратить внимание на изменения слуха у пациентов, так это может свидетельствовать о недостаточно диагностированном симптоме коронавируса, говорится в сообщении.

Ранее был найден проявляющийся после коронавируса опасный синдром.

Инфекционист Николай Малышев предупреждал о новых неожиданностях коронавируса.