Жительница Саратова выбросила из окна двух дочерей

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18.10.2020, 18:00, Разное

В Саратове женщина выбросила из окна квартиры двух своих дочерей. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Квартира находится на четвертом этаже. В прокуратуре региона рассказали РИА Новости, что детей у дома увидел прохожий в 14:00 (13:00 мск) и сказал об этом в экстренные службы.

Девочек, одной из которых пять лет, другой — восемь, госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Женщина ранила себя, она тоже в больнице, где ее охраняет полиция. Против нее возбудили дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК).

Источник: Новая газета



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