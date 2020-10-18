 

МТС сообщил об ограничении доступа к интернету на фоне акций протеста в Минске

18.10.2020, 17:53, Новости дня

В Минске ограничен доступ к интернету в связи с мероприятиями по обеспечению национальной безопасности на акциях протеста, сообщил белорусский оператор МТС.

«Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов», – сказано в сообщении оператора в Twitter.

В воскресенье в белорусской столице начались проблемы с мобильным доступом в интернет. По информации РИА «Новости», сбои наблюдаются у двух крупнейших операторов Белоруссии – МТС и А1.

В Минске 18 октября планируется провести акции протеста. В различные районы белорусской столицы, где ожидается проведение акций, стянуты автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики.

В прошлые выходные в столице республики произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить милиционеров на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожали отобрать дома и квартиры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.



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