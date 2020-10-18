 

Ученые научились перерабатывать выдыхаемый человеком углекислый газ в топливо

18.10.2020, 17:53, Разное

Финские учёные научились перерабатывать выдыхаемый человеком углекислый газ в газообразный метан. Созданный ими аппарат перерабатывает CO2, соединяя его с кислородом и водородом.
В основе механизма лежит специальная камера, через которую проходит углекислый газ. В ней имеются особые соединения из воды и водорода, которые могут взаимодействовать с CO2. При нагревании до 120 градусов Цельсия высвобождается поглощённый газ, который смешивается в реакторе с молекулами воды и на выходе получается чистый газообразный метан. Его можно использовать по назначению, и по своей структуре он ничем не отличается от аналогичного топлива природного происхождения.

В настоящий момент машина по переработке углекислого газа в метан имеет в высоту два метра и пять в длину при метре в ширину. Столь массивный аппарат способен перерабатывать до трёх кубометров воздуха в секунду.



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