Разделить мусор и сохранить планету не сложно: можно сделать “14 авто из 20 тонн металлолома”

18.10.2020, 17:53, Разное

Тонна макулатуры позволяет сохранить 17 деревьев, а сбор 20 тонн металлолома позволяет собрать из вторсырья около 14 авто. Эксперты собрали увлекательные факты о пользе раздельного сбора мусора.

Процесс разделения мусора достаточно прост. Подобный подход в Москве является частью быта россиян. После разделения отходов на несколько групп по типу сырья можно провести их профильную переработку и пусть в производство. В течение первого полугодия функционирования программы переработка проведена с 413 тысячами тонн вторсырья. Это на 60% больше уровня того же периода 2019 года, информирует life.ru

После переработки пластика может изготавливаться новая одежда. Подобные продукты предлагают даже бренды мирового уровня: Nike, H&M Asics, Levi’s, Topshop, Marks&Spencer и другие. Всего 1 т стеклобоя позволяет в 4 раза снизить расход топлива на производство новых стеклянных изделий, а также заменят 1,25 т первичного сырья из карьеров и химпроизводств. Переработка 0,5 кг стали позволяет сэкономить энергетический эквивалент работы лампы на 60 Вт в течение 24 ч. При этом переработка 1 т пластика уменьшает затраты ресурса на уровне 3,8-7,6 тысячи л бензина.

Каждая тонна бумаги, гофро- и обычного картона позволяет спасти порядка 17 деревьев. В Москве и Петербурге двигаются экотакси, которые собирают раздельный мусор. Аналогичные сервисы работают в Перми и Челябинске с 2013 года. В Германии отрасль переработки отходов обеспечила рабочими местами свыше 270 тысяч человек. Общий годовой оборот таких предприятий достигает 70 млрд евро.

Все актуальные сведения относительно программы раздельного сбора отходов можно найти на портале чистая-москва.рф. Там же размещаются имеются полезные советы по сортировке мусора.